AEGEAN: Πλήρης φροντίδα και αποζημιώσεις για τους επιβάτες μετά το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Η AEGEAN με ανακοίνωση της ενημέρωσε ότι τηρήθηκε ο Κανονισμός (EK) 261/2004 για τους επιβάτες που επηρεάστηκαν από το μπλακ άουτ της Κυριακής (05/01) στο FIR Αθηνών. Σύμφωνα με πηγές της εταιρίας, οι ακυρώσεις και οι σημαντικές καθυστερήσεις που σημειώθηκαν προκλήθηκαν από ανωτέρα βία, καθώς η ΥΠΑ είχε εκδώσει σχετική ΝΟΤΑΜ.

Ο Κανονισμός (EK) 261/2004 προβλέπει σε τέτοιες περιπτώσεις την παροχή φροντίδας και εναλλακτικών επιλογών μετακίνησης. Η AEGEAN, όπως σημειώνεται, εφαρμόζει πλήρως αυτές τις διατάξεις, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι επηρεαζόμενοι επιβάτες έλαβαν τα προβλεπόμενα μέτρα, τόσο σε περιπτώσεις ακύρωσης, όσο και σε περιπτώσεις μεγάλης καθυστέρησης.

Συγκεκριμένα, η εταιρία διευθέτησε για τους επιβάτες εναλλακτικές πτήσεις χωρίς επιπλέον κόστος, όπου υπήρχε διαθεσιμότητα, ενώ προσέφερε πλήρη επιστροφή χρημάτων ή πίστωση σε μορφή voucher για όσους επέλεξαν να μην ταξιδέψουν.

Επιπλέον, καλύφθηκαν πλήρως τα εξής:

Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο: Η εταιρία διέθεσε δωρεάν 1.682 δωμάτια σε ξενοδοχεία της Αθήνας και 619 σε ξενοδοχεία του υπόλοιπου δικτύου.

Μεταφορές: Από και προς τα ξενοδοχεία.

Γεύματα και σνακ για όλους τους επηρεαζόμενους επιβάτες.

