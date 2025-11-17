Αριάνα Γκράντε: Εννέα ημέρες φυλάκιση στον άνδρα που της επιτέθηκε στην πρεμιέρα ταινίας

Η συμπρωταγωνίστρια της Γκράντε, Σύνθια Ερίβο, κινήθηκε άμεσα για να διώξει τον 26χρονο Αυστραλό.

Σε εννέα ημέρες φυλάκιση καταδικάστηκε ο άνδρας που όρμησε στην Αριάνα Γκράντε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη την Πέμπτη (13/11).

Ο Johnson Wen, ένας 26χρονος Αυστραλός, ομολόγησε την ενοχή του για μια κατηγορία δημόσιας όχλησης και καταδικάστηκε σε εννέα ημέρες φυλάκιση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The New York Times τη Δευτέρα (17/11).

I can’t believe i just woke up to seeing videos of ariana getting attacked. and the way cynthia stepped in so fast to protect ariana & the way she held her to check her after. AND WHY WERE THE SECURITY SO SLOW TO HELP?? WHAT IF THIS MAN HAD A WEAPON? pic.twitter.com/vHc8JeYG9W — tiana claus ౨ৎ ⋆ ࣪ ˖ ‎ ♡ | DEFROSTING!!! (@bwrbiegirl) November 13, 2025

Η καταδίκη του Wen έρχεται τέσσερις ημέρες μετά την επίθεσή του στην 32χρονη Γκράντε ενώ αυτή περπατούσε στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Wicked στη Σιγκαπούρη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από το περιστατικό, ο Αυστραλιανός που φορούσε λευκό πουκάμισο και σορτς, έτρεξε προς την Γκράντε και έβαλε το χέρι του γύρω της, τραβώντας την κοντά του καθώς αυτή προσπαθούσε να διαφύγει.

Ariana Grande was assaulted and Cynthia Erivo moved to defend Ariana before security could. Do better.

pic.twitter.com/DxXBondsfn — TheGrandeTop10 (@TheGrandeTop10) November 13, 2025

Η συμπρωταγωνίστρια της Γκράντε, Σύνθια Ερίβο, και η ασφάλεια της πρεμιέρας παρενέβησαν γρήγορα για να χωρίσουν τον Wen από την Γκράντε, η οποία φαινόταν εμφανώς ταραγμένη από το περιστατικό.

Νόμιζε ότι «δεν θα υπήρχαν συνέπειες»

Όπως ανέφεραν οι NYT, ένας δικαστής στη Σιγκαπούρη δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Wen ήθελε να «τραβήξει την προσοχή» με το περιστατικό και υποστήριξε ότι ο άνδρας υπέθεσε λανθασμένα ότι οι ενέργειές του δεν θα είχαν συνέπειες. Αν και ο Wen είπε στον δικαστή ότι «δεν θα το ξανακάνει», οι εισαγγελείς στην υπόθεση ανέφεραν πως υπήρξε «εμφανής έλλειψης μεταμέλειας» εκ μέρους του.

Ο Wen είναι γνωστός στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο «Pyjama Man» και μοιράστηκε το δικό του βίντεο από το περιστατικό στο Instagram. Στο παρελθόν έχει εμφανιστεί πολλές φορές στη σκηνή σε συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις με διασημότητες, όπως στις συναυλίες της Κέιτι Πέρι και του The Weeknd αυτό το καλοκαίρι.

Ο Wen είχε μοιραστεί σε story στον λογαριασμό του στο Instagram την Παρασκευή (14/11) ότι ήταν «ελεύθερος μετά τη σύλληψή του» μετά το περιστατικό.

Η ίδια η Αριάνα Γκράντε δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημοσίως το περιστατικό. Την Παρασκευή (14/11), η τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες από την περιοδεία προώθησης της ταινίας στη Σιγκαπούρη και έγραψε απλά «ευχαριστούμε, Σιγκαπούρη. Σας αγαπάμε» στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

«Είσαι κακός άνθρωπος»

Η συμπρωταγωνίστρια της Γκράντε στο Wicked, Marissa Bode, χρησιμοποίησε το TikTok για να καταγγείλει τις ενέργειες του Wen στις 13 Νοεμβρίου και χαρακτήρισε τον άνδρα ως «αποτυχημένο».

«Αυτό εννοώ όταν λέω ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύουν το χειρότερο στους ανθρώπους», είπε η Bode. «Ω, πήρες τις προβολές σου; Πήρες τα likes σου; Μάντεψε τι έκανες επίσης; Έκανες κάποιον να νιώσει απίστευτα ανασφαλής, αλλά απλά — χωρίς τύψεις. Αυτό σου διαφεύγει. Είσαι κακός άνθρωπος».

*Με πληροφορίες από People

