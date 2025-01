Αριάνα Γκράντε: Η ανάρτηση μετά την υποψηφιότητά της για βραβείο Όσκαρ

Μετά από δύο αναβολές, ανακοινώθηκαν σήμερα οι υποψηφιότητας για τα βραβεία Όσκαρ, που θα γίνουν στις 2 Μαρτίου.

Ανάμεσα στους υποψηφίους είναι και η Αριάνα Γκράντε, η οποία διεκδικεί το βραβείο β΄ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία “Wicked”.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, η Αριάνα Γκράντε έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου δήλωσε ευγνώμων, ενώ ευχαρίστησε και τον σκηνοθέτη της ταινίας που τη συμπεριέλαβε στο καστ.

«Σηκώνοντας το κεφάλι μου ανάμεσα στους λυγμούς, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ακαδημία για αυτή την απίστευτη αναγνώριση. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω, όπως ήταν αναμενόμενο. Νιώθω βαθιά τιμημένη που μοιράζομαι αυτή τη στιγμή με τη μικρή Ari, που καθόταν και μελετούσε τη Τζούντι Γκάρλαντ να τραγουδάει το ''Somewhere Over the Rainbow'', λίγο πριν μπει στη μεγάλη, όμορφη φούσκα. Είμαι τόσο περήφανη για σένα, μικρή.

Ευχαριστώ τον Τζον Μ. Τσου που πήρε αυτό το ρίσκο μαζί μου και που είναι ο πιο λαμπρός σκηνοθέτης, άνθρωπος και ο πιο αφοσιωμένος φίλος. Είμαι τόσο περήφανη για την όμορφη οικογένεια του ''Wicked''. Είμαι τόσο περήφανη για την Elphie μου, την αδερφή μου, την αγαπημένη μου Σίνθια Ερίβο. Η λάμψη σου δεν έχει τέλος και αξίζεις κάθε λουλούδι (τουλίπα) σε κάθε κήπο. Σε αγαπώ χωρίς όρους, πάντα. Δεν έχω βρει ακόμη όλα μου τα λόγια, προσπαθώ ακόμη να αναπνεύσω. Αλλά σας ευχαριστώ. Θεέ μου, σας ευχαριστώ. Universal, Marc, οικογένειά μου, καρδιά μου», έγραψε μεταξύ άλλων η Αριάνα Γκράντε.

https://www.instagram.com/p/DFK_s64Mwc7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

