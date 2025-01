Fundamentals of Cinema: Με το μεγαλειώδες «Πέρα από την Αφρική» των επτά Όσκαρ

Η επιτυχημένη ενότητα προβολών Fundamentals of Cinema: Love Is Strange, η οποία μας φέρνει σε επαφή με τους πιο θυελλώδεις, αντισυμβατικούς και καταραμένους κινηματογραφικούς έρωτες, κάνει ποδαρικό για το 2025 με το μεγαλειώδες «Πέρα από την Αφρική» (Out of Africa, 1985) του Σίντνεϊ Πόλακ. Η ταινία των επτά Όσκαρ (απέσπασε μεταξύ άλλων Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Πόλακ) και έντεκα υποψηφιοτήτων θα προβληθεί στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα Σταύρος Τορνές την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και στην Αθήνα, στον κινηματογράφο Δαναό, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου.

Βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στο ομότιτλο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα της σπουδαίας δανής λογοτέχνιδος Κάρεν Μπλίξεν (που το εξέδωσε με το ψευδώνυμο Ίσακ Ντίνεσεν) και με κυριότερο ατού τις αξεπέραστες ερμηνείες των Μέριλ Στριπ και Ρόμπερτ Ρέντφορντ, το «Πέρα από την Αφρική» ξετυλίγει μια επικών διαστάσεων ιστορία αγάπης και πάθους, με φόντο την άγρια ομορφιά της Αφρικής, αλλά και τις δραματικές ιστορικές εξελίξεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ταινία δομείται σε έξι διακριτά επεισόδια από την ταραχώδη και αντισυμβατική ζωή της Κάρεν Μπλίξεν, από την περίοδο που έζησε στο βρετανικό Προτεκτοράτο της Ανατολικής Αφρικής (σημερινή Κένυα), έχοντας αποκτήσει τον τίτλο της βαρόνης.

Ανεξέλεγκτη έλξη

Στην πραγματικότητα, η σεναριακή πλοκή αντλεί επίσης στοιχεία τόσο από το "Σκιές στη χλόη", ένα ακόμη διάσημο μυθιστόρημα της Μπλίξεν, όσο και από άλλες λογοτεχνικές πηγές, ενώ μεγάλο ποσοστό της γοητείας που εκπέμπει η ταινία βασίζεται σε μια θαρραλέα απόκλιση του Σίντνεϊ Πόλακ από το πρωτότυπο υλικό και τα πραγματικά γεγονότα. Κρίνοντας πως η αγγλική αριστοκρατική καταγωγή του αληθινού εραστή της Μπλίξεν, Ντένις Φιντς Χάτον, θα λειτουργούσε ανασταλτικά, ο Πόλακ άλλαξε τελείως το προφίλ του χαρακτήρα που υποδύεται ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, χαρίζοντας στην ερωτική ιστορία των δύο πρωταγωνιστών μια χροιά προσωπικής επανάστασης και ανεξέλεγκτης έλξης. Με πολύτιμο αρωγό τόσο τη μαγευτική φωτογραφία του Ντέιβιντ Γουάτκιν όσο και την ελεγειακή μουσική του Τζον Μπάρι (αμφότεροι βραβεύτηκαν με τα αντίστοιχα Όσκαρ), το Πέρα από την Αφρική μάς προσκαλεί σε μια σαρωτική ιστορία αγάπης, γεμάτη πνευματώδη μελαγχολία και φεμινιστικούς απόηχους, απευθύνοντας παράλληλα μια επιστολή λατρείας στην αφρικανική ήπειρο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.01 | 20:00 | ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Πέρα από την Αφρική / Out of Africa

(ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο, 1985)

Σκηνοθεσία: Σίντνεϊ Πόλακ / Sydney Pollack. Σενάριο: Kurt Luedtke. Με τους: Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer, Michael Kitchen. Γλώσσες: Αγγλικά, Σουαχίλι. Έγχρωμη, 161΄.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Μια συγγραφέας από τη Δανία (το alter ego της Κάρεν Μπλίξεν) ζει στην Κένυα, που βρίσκεται κάτω από τον αποικιακό βρετανικό ζυγό, όπου διευθύνει με πρωτοφανή δυναμισμό μια φυτεία καφέ, καταρρίπτοντας τα ανδροκρατούμενα πρότυπα της εποχής. Παράλληλα, διάγει μοναχική ζωή, απόλυτα αποξενωμένη από τον σύζυγό της, ο οποίος την απατά συστηματικά. Σχεδόν ουρανοκατέβατα θα συναντήσει τον απόλυτο έρωτα στο πρόσωπο ενός τυχοδιώκτη κυνηγού μεγάλων θηραμάτων από τις ΗΠΑ, την ίδια στιγμή που η τραγωδία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου χτυπά την πόρτα της αφρικανικής ηπείρου, απλώνοντας ένα σκοτεινό πέπλο πάνω από τους δύο εραστές.

Δείτε το τρέιλερ:

Κινηματογράφος Δαναός (Λεωφόρος Κηφισίας, 109. τηλ.2106922655)

Γενική είσοδος: 7 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: danaoscinema.gr