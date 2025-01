Βραβεία Όσκαρ: Δεκατρείς υποψηφιότητες για την «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρ

Τα βλέμματα όλων στρέφονται στο Λος Αντζελες και το Χόλιγουντ που παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές, η Αμερικανική Κινηματογραφική Ακαδημία ανακοινώνει τις υποψηφιότητες για τα 97α βραβεία Όσκαρ. Θα είναι η «Anora» του Σον Μπέικερ η κερδισμένη ταινία της χρονιάς ή το «The brutalist» του Μπρέιντι Κόρμπετ εκείνη που θα αποσπάσει τις περισσότερες υποψηφιότητες; Αρκετά σημαντικός αντίπαλος είναι το μιούζικαλ «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρ αλλά και το «Κονκλάβιο» του Εντουαρντ Μπέργκερ με τον πάντα αξιόπιστο Ρέιφ Φάινς να «διευθύνει» τη εκλογή του νέου Πάπα στο Βατικανό.

Θα πάρει υποψηφιότητα η Ντέμι Μουρ που έχει ήδη αποσπάσει Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στο «The substance»; Θα τη συνοδεύσει στην πεντάδα η Κάρλα Σοφία Γκασκόν του «Emilia Perez» για να γίνει η πρώτη τρανς υποψήφια για Όσκαρ ερμηνείας; Εχει σίγουρα κλειδώσει η επικράτηση του Αντριεν Μπρόντι του «The brutalist» στο Όσκαρ α’ ανδρικής ερμηνείας και του Κίραν Κάλκιν στο Όσκαρ β’ ανδρικής ερμηνείας για τον «Αληθινό πόνο»;

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο’ Μπράιεν.

Δείτε ζωντανά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των Όσκαρ:

Καλύτερη ταινία

Anora

The brutalist

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

A complete unknown

Κονκλάβιο

Dune: Μέρος 2ο

Emilia Perez

I'm still here

Nickel Boys

The substance

Wicked

Καλύτερη σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Anora)

Μπρέιντι Κορμπέ (The brutalist)

Τζέιμς Μάνγκολντ (A comp0lete unknown)

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Κοραλί Φαρζά (The substance)

Α' ανδρική ερμηνεία

Αντριεν Μπρόντι (The brutalist)

Τίμοθι Σαλαμέ (A complete unknown)

Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing)

Ρέιφ Φάινς (Κονκλάβιο)

Σεμπάστιαν Σταν (Ο μαθητευόμενος)

Β' ανδρική ερμηνεία

Γιούρι Μπορίσοφ (Anora)

Κίραν Κάλκιν (Aληθινός πόνος)

Εντουαρντ Νόρτον (A complete unknown)

Γκάι Πιρς (The brutalist)

Τζέρεμι Στρονγκ (Ο μαθητευόμενος)

Α' γυναικεία ερμηνεία

Σίνθια Ερίβο (Wicked)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez)

Μάικι Μάντισον (Anora)

Ντέμι Μουρ (The substance)

Φερνάντα Τόρες (I'm still here)

Β' γυναικεία ερμηνεία

Μόνικα Μπάρμπαρο (A complete unknown)

Ζόι Σαλντάνα (Emilia Perez)

Ιζαμπέλα Ροσελίνι (Κονκλάβιο)

Αριάνα Γκράντε (Wicked)

Φελίσιτι Τζόουνς (The brutalist)

Πρωτότυπο σενάριο

Anora

The brutalist

Αληθινός πόνος

September 5

The substance

Διασκευασμένο σενάριο

A complete unknown

Κονκλάβιο

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Διεθνής ταινία

I' m still here

The girl with the needle

Emilia Perez

Flow

Ο σπόρος της ιερής συκιάς

Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους

Black Box Diaries

Sugar Kane

No other land

Porcelain war

Soundtrack to a Coup d’Etat

Κινούμενα σχέδια μεγάλου μήκους

Flow

Τα μυαλά που κουβαλάς 2

Το ατίθασο ρομπότ

Memoir of a snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Μουσική

The brutalist

Κονκλάβιο

Emilia Perez

Wicked

Το ατίθασο ρομπότ

Τραγούδι

El Mal (Emilia Pérez)

The Journey (The Six Triple Eight)

Like a Bird (Sing Sing)

Mi Camino (Emilia Pérez)

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

Διεύθυνση φωτογραφίας

The brutalist

Emilia Perez

Dune: Μέρος 2ο

Maria

Νοσφεράτου

Μοντάζ

Anora

The brutalist

Κονκλάβιο

Emilia Perez

Wicked

Κοστούμια

A complete unknown

Κονκλάβιο

Μονομάχος ΙΙ

Νοσφεράτου

Wicked

Μακιγιάζ και κομμώσεις

Νοσφεράτου

Emilia Perez

A different man

The substance

Wicked