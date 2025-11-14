Αριάνα Γκράντε: Δέχτηκε επίθεση από θαυμαστή της στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good»

Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα απρόοπτο περιστατικό που σημειώθηκε κατά την πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη χθες (13/11), με θύμα την Αριάνα Γκράντε η οποία δέχτηκε επίθεση από θαυμαστή της. Η 32χρονη ηθοποιός περπατούσε δίπλα στην συμπρωταγωνίστριά της, Σύνθια Ερίβο,η οποία πήδηξε με γενναιότητα μπροστά της όταν είδε τον άντρα να τρέχει με δύναμη προς το μέρος τους.

Το βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, έδειχνε τον άνδρα να ορμάει προς την Αριάνα και να την αγκαλιάζει, καθώς εκείνη πάλευε να ξεφύγει από τα Universal Studios. Πριν σπεύσει η ασφάλεια, η Σύνθια, η οποία υποδύεται την Ελφάμπα στην ταινία, μπήκε ανάμεσα στη φίλη της και τον άντρα για να προσπαθήσει να τον εμποδίσει, ενώ φαινόταν να του φωνάζει κάτι. Λίγο αργότερα, μια ομάδα φρουρών ασφαλείας τον απομάκρυνε, αφήνοντας την εμφανώς ταραγμένη Αριάνα να δέχεται τη φροντίδα από τη φίλη της Σύνθια.

Οι θαυμαστές της Αριάνα Γκράντε αναγνώρισαν γρήγορα ότι ο «εισβολέας» ήταν ο Αυστραλός Τζόνσον Γουέν, ένα άτομο που είναι γνωστό στο διαδίκτυο ως «Pyjama Man». Μάλιστα ο ίδιος δημοσίευσε βίντεο από το περιστατικό στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Αγαπητή Αριάνα Γκράντε ευχαριστώ που μου επέτρεψες να πηδήξω στο Yellow Carpet και να βρεθώ δίπλα σου».

Έχει επιτεθεί με παρόμοιο τρόπο σε άλλες διασημότητες όπως η Katy Perry, ο The Weeknd και το ηλεκτρονικό δίδυμο The Chainsmokers κατά τη διάρκεια των συναυλιών τους. Σε βίντεο που τραβήχτηκαν προτού πηδήξει πάνω από ένα οδόφραγμα για να δει την Αριάνα Γκράντε εμφανίζεται να λέει ότι είναι το «όνειρό» του να γνωρίσει την ηθοποιό.

Μπροστά από μία αφίσα της Aριάνα στην ταινία στο Wicked, ο Γουεν είπε: «Νιώθω σαν να βρίσκομαι σε όνειρο. Αυτή είναι η καλύτερή μου φίλη Aριάνα Γκράντε και θα τη συναντήσω. Το ονειρευόμουν αυτό», πριν ξεσπάσει σε θεατρικά γέλια. Μετά την επίθεση δημοσίευσε στα stories του στο Instagram ότι ήταν «ελεύθερος» αφού οι θαυμαστές της σταρ έξαλλοι, του είπαν ότι έπρεπε να «ντρέπεται» για την «αηδιαστική συμπεριφορά» του.

Ο Pyjama man

«Μετά από όλο το τραύμα που έχει περάσει η Άρι, αυτό είναι πέρα ​​για πέρα ​​ασέβεια. Όχι μόνο προς την ίδια, αλλά και προς το καστ και όλους τους θαυμαστές. Είναι κυριολεκτικά εξοργιστικό. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι» έγραψαν «Αυτό είναι απαίσιο, γιατί είσαι περήφανος που το κάνεις αυτό; Γιατί το κάνεις περιεχόμενό σου μόνο και μόνο για να το διαφημίσεις. Αυτό ήταν περιττό. Δεν είσαι θαυμαστής της. Έχεις κάνει το ίδιο πράγμα σε αρκετές διασημότητες και ακόμα δεν έχεις σταματήσει; Είναι ασέβεια και γελοίο που συμπεριφέρεσαι έτσι».

Η πρεμιέρα στη Σιγκαπούρη είναι η μόνη ασιατική στάση της διεθνούς προωθητικής περιοδείας για την ταινία, η οποία ολοκληρώνεται στη Νέα Υόρκη στις 17 Νοεμβρίου.

Ο Γουέν είχε υποσχεθεί ότι θα σταματήσει να εισβάλλει στον χώρο των διασημοτήτων, όταν κατηγορήθηκε για τη διακοπή της συναυλίας της Κέιτι Πέρι στο Σίδνεϊ τον Ιούνιο. Κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα - είσοδο σε περιφραγμένη έκταση και παρεμπόδιση ατόμου στην εκτέλεση εργασίας ή καθηκόντων. Βγήκε με εγγύηση υπό όρους και πρόκειται να εμφανιστεί στο Τοπικό Δικαστήριο του Burwood στις 23 Ιουνίου.

Το 2020, έλαβε πρόστιμο 250 δολαρίων επειδή κρεμόταν από μια πεζογέφυρα στο Μπρίσμπεϊν και επίσης πρόστιμο 220 δολαρίων για εισβολή στο γήπεδο σε αγώνα ράγκμπι το 2021. Καυχιέται στο βιογραφικό του στο Instagram ότι είναι το «πιο μισητό troll» και ο «εισβολέας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023».

Είπε τότε στο 9News ότι το έκανε για πλάκα και λατρεύει την ορμή του να πέφτει στη σκηνή. Ο Γουέν, ο οποίος επιμένει ότι δεν αποτελεί απειλή, έχει επίσης πραγματοποιήσει εισβολές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών της FIFA και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κρίκετ ανδρών στην Ινδία.

Η Αριάνα Γκράντε έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πώς πάλεψε με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες μετά την βομβιστική επίθεση στη συναυλία της στο Μάντσεστερ το 2017, η οποία άφησε πίσω 22 νεκρούς. Δήλωσε στη βρετανική Vogue το 2018: «Γνωρίζω αυτές τις οικογένειες και τους θαυμαστές μου, και όλοι εκεί το βίωσαν επίσης σε μεγάλο βαθμό. Είναι δύσκολο να μιλήσω γι' αυτό, επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν υποστεί τόσο σοβαρή, τρομερή απώλεια... Νιώθω ότι δεν θα έπρεπε καν να μιλάω για τη δική μου εμπειρία - σαν να μην θα έπρεπε καν να πω τίποτα. Δεν νομίζω ότι θα μάθω ποτέ πώς να μιλάω γι' αυτό και να μην κλαίω».

