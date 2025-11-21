Αριάνα Γκράντε: Χωρίς τέλος τα απρόοπτα για την πρωταγωνίστρια του Wicked - Διαγνώστηκε με κορωνοϊό

Μετά από συνεχόμενες συνεντεύξεις, εμφανίσεις σε κόκκινα χαλιά και τηλεοπτικά σόου, η Αριάνα Γκράντε διαγνώστηκε με κορωνοϊό. Η πρωταγωνίστρια του «Wicked» αποκάλυψε μέσω instagram story, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, ότι βρέθηκε θετική λίγο μετά τη συμμετοχή της στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

«Λίγες στιγμές πριν από τον COVID», έγραψε δημοσιεύοντας στιγμιότυπο από την εκπομπή της Τρίτης 18 Νοεμβρίου.

Η πρόσφατη θετική διάγνωση της Γκράντε έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά απρόοπτων που έχουν σημαδέψει την προωθητική περιοδεία του «Wicked: For Good». Λόγω καθυστερήσεων στις πτήσεις, η τραγουδίστρια δεν κατάφερε να παραβρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας στη Βραζιλία, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τους θαυμαστές της - γι΄αυτό και εκείνη φρόντισε να στείλει ένα μήνυμα μέσω βίντεο.

Λίγες ημέρες αργότερα, στη στάση της περιοδείας στη Σιγκαπούρη, σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό: ένας άνδρας υπερπήδησε τα κιγκλιδώματα και προσπάθησε να αρπάξει τη Γκράντε.

Η συμπρωταγωνίστριά της, Σίνθια Ερίβο, αντέδρασε άμεσα, σπεύδοντας προς το μέρος της, ενώ η ασφάλεια ακινητοποίησε τον δράστη. Ο 26χρονος Αυστραλός Τζόνσον Γουέν, γνωστός για ανάλογες παρεμβολές σε συναυλίες και δημόσιες εκδηλώσεις, καταδικάστηκε σε εννέα ημέρες φυλάκισης για πρόκληση δημόσιας όχλησης.

Η ασθένεια της Γκράντε αποτελεί το δεύτερο πλήγμα για το δίδυμο των πρωταγωνιστριών στο τέλος της προωθητικής καμπάνιας, καθώς και η Σίνθια Ερίβο είχε αποσυρθεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις υποχρεώσεις της λόγω απώλειας της φωνής της. Στη Νέα Υόρκη και οι δύο ηθοποιοί απείχαν από τις συνεντεύξεις στο κόκκινο χαλί - η Ερίβο λόγω της κατάστασης της υγείας της και η Γκράντε από αλληλεγγύη προς τη συμπρωταγωνίστριά της.

Cynthia Erivo has lost her voice and will not be doing interviews at the ‘Wicked: For Good’ premiere in New York tonight, Variety reports.



Ariana Grande will also be skipping interviews in solidarity. pic.twitter.com/UYgayrrMNt — Pop Crave (@PopCrave) November 17, 2025

Διαβάστε επίσης