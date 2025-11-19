Αριάνα Γκράντε: «Χρειάζομαι μια παύση» - Γιατί η σταρ αποφασίζει να κάνει διάλειμμα από τη μουσική

Η ποπ σταρ εξηγεί γιατί το 2026 θα σηματοδοτήσει το τέλος ενός μεγάλου κεφαλαίου στη καριέρα της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η Αριάνα Γκράντε

«Νιώθω πως καθώς μεγαλώνω, έχω πια την ανάγκη να καταλάβω καλύτερα το σώμα μου, να ρωτώ τον εαυτό μου τι θέλω πραγματικά – κάτι που δεν συμβαίνει πάντα όταν δουλεύεις ασταμάτητα», δήλωσε η Αριάνα Γκράντε κάνοντας φανερό πως εισέρχεται σε μια νέα δημιουργική και προσωπική φάση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σκοπεύει να κάνει διάλειμμα από τη μουσική μετά την ολοκλήρωση των άμεσων επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ, η τραγουδίστρια μίλησε με ειλικρίνεια για την ανάγκη να ακούσει το σώμα και τις επιθυμίες της, τονίζοντας ότι μετά από χρόνια αδιάκοπης δουλειάς θέλει να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της.

Η Γκράντε αποκάλυψε ότι η περιοδεία του 2026, με τίτλο «Eternal Sunshine», θα αποτελέσει «την τελευταία της μεγάλη στιγμή» στη μουσική σκηνή για αρκετό διάστημα. Όπως ανέφερε, «της ακούγεται πραγματικά σωστό αυτή τη στιγμή». Μετά από αυτό όμως, δεν βάζει καμία σταθερή δέσμευση: «Υπάρχουν κι άλλα πράγματα, διαφορετικά και νομίζω ότι το να ακολουθείς αυτές τις αυθεντικές παρορμήσεις είναι μια καλή ιδέα», πρόσθεσε.

Η καλλιτέχνιδα μίλησε με ειλικρίνεια για το πώς η ωρίμανση και η εμπειρία την οδήγησαν να επανεξετάσει τη σχέση της με την καριέρα της. Θυμήθηκε ότι στα πρώτα χρόνια της πορείας της δεν είχε ποτέ τον χώρο να σταματήσει και να αναρωτηθεί τι πραγματικά θέλει: «Όταν ξεκίνησα και η ποπ καριέρα μου κυριάρχησε στη ζωή μου, δεν είχα αυτόν τον χώρο. Τώρα όμως νιώθω τυχερή που έμαθα πως υπάρχει περιθώριο για διαφορετικές δημιουργικές προσπάθειες».

Όπως σημείωσε η ίδια, η επόμενη φάση στη ζωή και την καριέρα της θα διαφέρει αισθητά από όσα έκανε τα τελευταία 10–15 χρόνια. Η παύση που σχεδιάζει δεν αποτελεί απομάκρυνση, αλλά μια συνειδητή επιλογή για περισσότερη ισορροπία, αυτογνωσία και φροντίδα του εαυτού της.

