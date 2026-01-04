Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ο λόγος που καταβάλλονται νωρίτερα

Πότε και γιατί καταβάλλονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026

Ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Oι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή από το απόγευμα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026 και της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί & μη μισθωτοί από 1/1/2017 και έπειτα) θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Όλες οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

