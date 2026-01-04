Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τα κυβερνητικά SOS για πιο εύκολη ζωή

Ελεύθερος Τύπος: Προβάδισμα 17,3 μονάδων για τη ΝΔ

Το Βήμα: Αόρατο μάτι στο Αιγαίο

Καθημερινή: Μπλόκο Ισραήλ στα τουρκικά F-35

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στα Μάλγαρα - Το νέο κάλεσμα Τσιάρα για διάλογο και οι εισηγήσεις για κλιμάκωση

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή Μαδούρο: Οι υπέρ, οι κατά και οι «Ελβετοί» - Πώς διαμορφώνει ο Τραμπ τον παγκόσμιο χάρτη

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδέσμιος στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο μετά τη σύλληψή του - Του πήραν αποτυπώματα στη Δίωξη ναρκωτικών - Ίσως και τη Δευτέρα η δίκη του

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ο λόγος που καταβάλλονται νωρίτερα

05:12ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Προσωρινή πρόεδρος της χώρας η Ντέλσι Ροντρίγκεζ

04:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στα γραφεία της «Δίωξης Ναρκωτικών» ο Μαδούρο - Του πήραν αποτυπώματα

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Διαλύθηκε η ειρήνη στη Λατινική Αμερική μετά την αμερικάνικη επίθεση

04:25ΕΛΛΑΔΑ

Δημιουργία νέων επιχειρήσεων: Πρόγραμμα για νέους ανέργους με επιχορήγηση 17.500 ευρώ (2)

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο στην Θάλασσα της Ιαπωνίας

03:35ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Γαλλία και Βρετανία βομβάρδισαν αποθήκες όπλων του Ισλαμικού Κράτους

03:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους την νέα χρονιά

02:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντανί καταδικάζει την επίθεση στη Βενεζουέλα

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί σε συγκρούσεις με την αστυνομία

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταγγέλλει την παραβίαση «της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας»

01:30ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Συστήνει στις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις στη Βενεζουέλα

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδέσμιος ο Μαδούρο σε στρατιωτικό αεροδρόμιο των ΗΠΑ - Περικυκλωμένος από πράκτορες της DEA

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Δίκαια» τα αιτήματα των διαδηλωτών - Καταδικάζει τους «ταραξίες» ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Ζητά συσπείρωση των «λαών» της Αμερικής - Διάγγελμα από τον πρόεδρο της χώρας

08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

04:39ΚΟΣΜΟΣ

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Έξι ξαφνικοί θάνατοι στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Το 2025 ήταν η «Χρονιά του Χταποδιού», λόγω ενός ασυνήθιστου ρεκόρ

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Κοιμόταν σε διαφορετικά μέρη και άλλαζε κινητά τηλέφωνα - Πώς ο Μαδούρο προσπαθούσε να αποφύγει την σύλληψη από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας περνά στα χέρια των ΗΠΑ - Τι σηματοδοτεί η σύλληψη Μαδούρο, επιφυλακτικές οι αμερικάνικες εταιρείες

16:05ΕΘΝΙΚΑ

Μπήκαμε στη Σχολή Ικάρων: Έτσι προετοιμάζονται οι αυριανοί πιλότοι μας για να υπερασπίσουν τους αιθέρες του Αιγαίου

05:12ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Προσωρινή πρόεδρος της χώρας η Ντέλσι Ροντρίγκεζ

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ο λόγος που καταβάλλονται νωρίτερα

22:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιτωλοακαρνανία: Στον εισαγγελέα οι δράστες που καταδίωξαν και πυροβόλησαν 38χρονο -Συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση

06:15ΚΟΣΜΟΣ

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς «τακτική» στο αστυνομικό τμήμα - Φωτογραφία σύλληψης 6 μήνες πριν τον θάνατό της

05:45ΕΛΛΑΔΑ

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καράκας: Μας είχαν δοθεί οδηγίες εδώ και 5 μήνες- Έχουμε και σχέδιο διαφυγής

