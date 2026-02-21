Βαρκελώνη: Στα 172,5 μέτρα η Σαγράδα Φαμίλια - Ολοκληρώθηκε ο κεντρικός πύργος 144 χρόνια μετά

Με την τοποθέτηση του άνω τμήματος του πύργου του Ιησού, η Σαγράδα Φαμίλια φτάνει τα 172,5 μέτρα, καθιστώντας το έργο του Γκαουντί την ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Το τελευταίο κομμάτι του σταυρού ζυγίζει πάνω από 12 τόνους

Μια ιστορική στιγμή για τη Βαρκελώνη και τον κόσμο της αρχιτεκτονικής εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, καθώς τοποθετήθηκε το τελευταίο τμήμα του κεντρικού πύργου της Σαγράδα Φαμίλια, 144 χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής της.

Το ανώτερο τμήμα του τετράπλευρου σταυρού από ατσάλι και γυαλί, ύψους 17 μέτρων και βάρους άνω των 12 τόνων, ανυψώθηκε και στερεώθηκε στη θέση του στις 11:00 π.μ., ολοκληρώνοντας τον πύργο που είναι αφιερωμένος στον Ιησού Χριστό.

Με τελικό ύψος 172,5 μέτρα, ο ναός καθίσταται πλέον το ψηλότερο κτίριο της Βαρκελώνης και η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.

Μια ημέρα χαράς

Κατά τη διάρκεια της τελετής ανυψώθηκαν οι σημαίες της Καταλονίας και του Βατικανού, ενώ ο επικεφαλής αρχιτέκτονας του έργου, Jordi Faulí, χαρακτήρισε την ημέρα «γεμάτη χαρά» για όλους όσοι εργάστηκαν επί δεκαετίες για την ολοκλήρωση του πύργου.

Σε στιγμιότυπο του 2021, ο Jordi Fauli παρουσιαζόταν ως ο έβδομος επικεφαλής αρχιτέκτονας της Σαγράδα Φαμίλια από τότε που ο Αντόνι Γκαουντί ξεκίνησε την κατασκευή της βασιλικής το 1883, με το ερώτημα να παραμένει αν θα ήταν εκείνος που θα έβλεπε το έργο να ολοκληρώνεται.

Πέντε χρόνια αργότερα, ο Fauli είναι πράγματι ο αρχιτέκτονας που επέβλεψε την ολοκλήρωση του κεντρικού πύργου, οδηγώντας το εμβληματικό μνημείο σε ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της 144χρονης ιστορίας του.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2026, σηματοδοτώντας τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του Γκαουντί το 1926. Υπενθυμίζεται ότι ο ναός καθαγιάστηκε το 2010 από τον Pope Benedict XVI.

Ένα έργο-σύμβολο που πέρασε από γενιές

Η Σαγράδα Φαμίλια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της πόλης. Για δεκαετίες, το μνημείο λειτουργούσε ως ανοιχτό εργοτάξιο, με τεχνίτες να εργάζονται δίπλα στους εκατομμύρια επισκέπτες που ουσιαστικά χρηματοδότησαν την κατασκευή.

Τα τελευταία 15 χρόνια, με την ολοκλήρωση του εσωτερικού, ο ναός απέκτησε πλήρως λειτουργικό χαρακτήρα. Το εσωτερικό του εντυπωσιάζει με τις γεωμετρικές φόρμες του Γκαουντί, τις κολώνες που θυμίζουν κορμούς δέντρων και το φως που διαχέεται από τα πολύχρωμα βιτρό.

Το έργο συνεχίζεται

Παρά την ολοκλήρωση του κεντρικού πύργου - του ψηλότερου από τους 18 που είχε οραματιστεί ο Γκαουντί - η συνολική κατασκευή δεν έχει ακόμη τελειώσει. Το επόμενο μεγάλο στάδιο είναι η εντυπωσιακή νότια πρόσοψη (Glory Façade), η οποία αναμένεται να απαιτήσει περίπου μία ακόμη δεκαετία εργασιών.

The final piece of the central tower of Barcelona’s Sagrada Familia has been laid, bringing the church to its full height 144 years after construction began. Designed by Catalan architect Antoni Gaudí, it blends Gothic Revival with Catalan Art Nouveau. pic.twitter.com/AqrG2ON5tD — ArtNouveauDeco (@NouveauDeco) February 20, 2026

Στο έργο της νέας νότιας πρόσοψης, γνωστής ως «Glory Façade», έχουν προσκληθεί να συμβάλουν τρεις διεθνώς αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες: ο ζωγράφος και γλύπτης Miquel Barcelo, η γλύπτρια Cristina Iglesias και ο γλύπτης Javier Marin.

Hoy se ha colocado el brazo superior de la cruz de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, un hito que culmina la ejecución exterior de la torre más alta del templo. ✝ Con su instalación, queda completado el conjunto de las seis torres centrales de la Sagrada Familia. ? pic.twitter.com/YVd0NY6JIt — La Sagrada Família (@sagradafamilia) February 20, 2026

Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται για καλλιτέχνες με εμπειρία σε μνημειακά έργα μεγάλης κλίμακας, κάτι απαραίτητο για ένα τόσο απαιτητικό και συμβολικά φορτισμένο έργο όπως η τελική πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια.

Πρόκειται για δημιουργούς με ισχυρό προσωπικό ύφος και σημαντική παρουσία στη σύγχρονη τέχνη, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις για τη διαμόρφωση της τελικής πρόσοψης του ναού. Η επιλογή τους αντανακλά τη φιλοσοφία της Σαγράδα Φαμίλια να συνεχίσει το έργο του Αντόνι Γκαουντί μέσα από σύγχρονες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, διατηρώντας ωστόσο τον συμβολικό και πνευματικό χαρακτήρα του μνημείου.

NEW: The Sagrada Familia basilica in Barcelona, Spain, has officially reached its maximum height after being under construction for 144 years.



A 55-foot-tall white cross now stands at the top of the Tower of Jesus Christ.



The basilica now stands at a soaring height of… pic.twitter.com/oUXI5lYeRJ — Collin Rugg (@CollinRugg) February 21, 2026

Τι είναι η «Glory Façade»;

Η Glory Façade (Πρόσοψη της Δόξας) θα αποτελέσει την κεντρική και μεγαλύτερη είσοδο του ναού. Σύμφωνα με το αρχικό όραμα του Γκαουντί, θα είναι αφιερωμένη στη Δόξα του Χριστού και θα συμβολίζει την πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό, μέσα από έννοιες όπως η ζωή, ο θάνατος, η αμαρτία και η σωτηρία.

Η νότια πρόσοψη «Glory Façade» της Sagrada Familia στη Βαρκελώνη, το τελευταίο μεγάλο κατασκευαστικό στάδιο του εμβληματικού ναού του Antoni Gaudi, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία

Όταν ολοκληρωθεί - πιθανότατα μέσα στην επόμενη δεκαετία - θα αποτελέσει το τελικό μεγάλο κεφάλαιο σε ένα αρχιτεκτονικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν ενάμιση αιώνα.

Η Σαγράδα Φαμίλια αποτελεί το δημοφιλέστερο τουριστικό αξιοθέατο της πόλης, με περίπου 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και έσοδα που αγγίζουν τα 150 εκατ. ευρώ τον χρόνο, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά έχουν διατεθεί για την κατασκευή.

Αν και απομένουν ακόμη σημαντικές εργασίες, η ολοκλήρωση του κεντρικού πύργου σηματοδοτεί ένα ορόσημο για ένα έργο που σημάδεψε γενιές κατοίκων και επισκεππτών της Βαρκελώνης.

