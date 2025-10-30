Βαρκελώνη: Η Σαγράδα Φαμίλια έγινε η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

H Bασιλική Σαγράδα Φαμίλια, η οποία έγινε η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο την Πέμπτη, στη Βαρκελώνη, Ισπανία, 30 Οκτωβρίου 2025.

Η Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης έγινε η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο, αφού τοποθετήθηκε ένα νέο τμήμα στον κεντρικό της πύργο.

Το αριστούργημα του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί φτάνει πλέον στα 162,91 μέτρα πάνω από την πόλη, σύμφωνα με ανακοίνωση της εκκλησίας. Αυτό ξεπερνά ελάχιστα την κορυφή του Μίνστερ της Ουλμ στη Γερμανία, που φτάνει τα 161,53 μέτρα.

To Μίνστερ της Ουλμ, μια γοτθική λουθηρανική εκκλησία που χτίστηκε μεταξύ 1543 και 1890, κατείχε τον τίτλο της υψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο. Αυτή η διάκριση παραχωρήθηκε τώρα στον ισπανικό της αντίπαλο.

Αλλά η Σαγράδα Φαμίλια δεν σκοπεύει να μείνει σε αυτό το ύψος για πολύ ακόμη. Ο κεντρικός πύργος της εκκλησίας θα φτάσει τα 172 μέτρα όταν ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Η Σαγράδα Φαμίλια ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1882, αλλά ο αρχιτέκτονας της, Γκαουντί, δεν περίμενε ότι θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του. Μόνο ένας από τους πολλούς πύργους της είχε ολοκληρωθεί όταν πέθανε το 1926.

Οι εργασίες επιταχύνθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η Βασιλική έγινε ένα σημαντικό διεθνές τουριστικό αξιοθέατο, με ανθρώπους από όλο τον κόσμο να γοητεύονται από τη μοναδική αισθητική του Γκαουντί.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια εισόδου χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της συνεχιζόμενης κατασκευής. Πέρυσι, 4,9 εκατομμύρια άνθρωποι πλήρωσαν για να την επισκεφθούν.

Οι εργασίες στις περίτεχνες προσόψεις της εκκλησίας και στη διακόσμηση του εσωτερικού της θα συνεχιστούν για αρκετά ακόμη χρόνια. Αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου μια δεκαετία από τώρα, σύμφωνα με δηλώσεις εκκλησιαστικών αξιωματούχων νωρίτερα φέτος.

Το επόμενο έτος θα είναι η 100ή επέτειος από τον θάνατο του Γκαουντί. Η εκκλησία θα διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις για να γιορτάσει την κληρονομιά του αρχιτέκτονα, η οποία περιλαμβάνει και άλλα εντυπωσιακά κτίρια στη Βαρκελώνη και σε άλλα μέρη της Ισπανίας.