«Η Σαγράδα Φαμίλια του Τόκιο»: Το κτίριο που χτιζόταν 20 χρόνια και τελικά… μετακινήθηκε σε ράγες

Ένα κτίριο που ξεκίνησε σαν όνειρο το 2005 και κατέληξε να... κόβει βόλτες μέσα στο Τόκιο, προκαλεί viral φρενίτιδα.

Στο Τόκιο υπάρχει ένα κτίριο που έχει αποκτήσει τη φήμη της «ιαπωνικής Σαγράδα Φαμίλια». Κι αυτό, όχι μόνο γιατί χρειάστηκε 20 ολόκληρα χρόνια για να αποπερατωθεί, αλλά και γιατί η εκκεντρική του αρχιτεκτονική θυμίζει κάτι από τα κτίρια Κάζα Μιλά και Κάζα Μπατλό του Γκαουντί.

Το Arimaston, όπως ονομάζεται, μοιάζει με μια μάζα από μπετόν που έχει λυγίσει, έχει συμπιεστεί και έχει και πάρει ακανόνιστα σχήματα που μοιάζουν να γεννήθηκαν από όνειρο ή εφιάλτη. Και σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, το παράξενο αυτό κτίριο μετακινήθηκε πρόσφατα πάνω σε ράγες, αφήνοντας άφωνους τους κατοίκους του Τόκιο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

