Toyota GR Yaris MORIZO RR: Από το Nürburgring στο δρόμο
Η Toyota Gazoo Racing παρουσίασε στην έκθεση του Τόκιο το πρωτότυπο της ειδικής έκδοσης MORIZO RR του GR Yaris.
Η οποία δεν θα περιορίζεται σε διαφοροποιήσεις στην εμφάνιση ή στον εξοπλισμό αλλά ενσωματώνει και εξελίξεις που προέρχονται από έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες αντοχής του πλανήτη, τις 24 Ώρες του Nürburgring.
