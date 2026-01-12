ALTERLIFE και Great Place to Work®: Μία πιστοποίηση που αντικατοπτρίζει την κουλτούρα εξέλιξης

Αυτό γιατί οι εργαζόμενοι δεν αναζητούν πλέον μόνο έναν μισθό ή μια σταθερή θέση, αλλά ένα περιβάλλον που τους επιτρέπει να εξελίσσονται, να αισθάνονται ασφάλεια και να βλέπουν προοπτική ανέλιξης. Κάπως έτσι, ένα καλό εργασιακό κλίμα μετατρέπεται σε καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας για τις εταιρίες που θέλουν να αντέξουν στον χρόνο.

Μέσα σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, η ALTERLIFE αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρίας που επιλέγει συνειδητά να επενδύει στους ανθρώπους της. Η πρόσφατη πιστοποίησή της από το Great Place to Work® δεν αποτελεί, λοιπόν, μεμονωμένο γεγονός, αλλά αποτέλεσμα μιας σταθερής φιλοσοφίας που τοποθετεί τον εργαζόμενο στο επίκεντρο της καθημερινής λειτουργίας. Άλλωστε, η συγκεκριμένη αναγνώριση βασίζεται αποκλειστικά στις απαντήσεις των ίδιων των εργαζομένων της εταιρίας, γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερη αξία και αξιοπιστία.

Όταν η ανάπτυξη μιας εταιρίας δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς

Η ανάπτυξη μιας εταιρίας συχνά αποτυπώνεται σε νέες επενδύσεις, υποδομές ή καταστήματα. Ωστόσο, η πραγματική ουσία βρίσκεται στον τρόπο που εξελίσσεται εσωτερικά. Στην περίπτωση, λοιπόν, της ALTERLIFE, η ταχεία επέκταση του δικτύου γυμναστηρίων τα τελευταία χρόνια συνοδεύτηκε από παράλληλη ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Με 1.200 εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα, η εταιρία έχει διαμορφώσει ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την εκπαίδευση και τη συνεχή βελτίωση. Τα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης λειτουργούν ως «εργαλεία» διαρκής επαγγελματικής επιμόρφωσης ενώ οι ευκαιρίες εξέλιξης -με έμφαση στην εσωτερική ανέλιξη- αποτελούν βασικό στοιχείο της κουλτούρας της.

Παράλληλα, μέρος της φιλοσοφίας της ALTERLIFE είναι και η συνεργασία και η συμπερίληψη. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η άποψη κάθε ανθρώπου έχει αξία, η συμβολή του αναγνωρίζεται και η αίσθηση της ομάδας γίνεται αντιληπτή από όλους.

«Σε μια περίοδο μεγάλων επενδύσεων και εξέλιξης, για εμάς το σημαντικότερο είναι να δημιουργούμε καθημερινά ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όπου όλοι νιώθουν ότι μπορούν να αναπτυχθούν, να εκφραστούν και να πετυχαίνουν περισσότερα», όπως αναφέρει και ο Γεράσιμος Καρμίρης, Chief People & TransformationOfficer της ALTERLIFΕ, τονίζοντας ότι «η τιμητική διάκριση μας με την πιστοποίηση από το Great Place to Work® είναι η απόδειξη ότι βαδίζουμε σωστά -μαζί».

Το wellbeing σε πρώτο πλάνο

Σε έναν κλάδο, όπως αυτός του αθλητισμού, που συνδέεται άμεσα με τη φυσική κατάσταση και την υγεία, η ευεξία δεν θα μπορούσε να αποτελεί απλώς ένα επικοινωνιακό μήνυμα. Γι' αυτό, στην ALTERLIFE, το wellbeing γίνεται μέρος της καθημερινότητας των εργαζομένων.

Την ίδια στιγμή, η έμφαση στην ισότητα και στη δίκαιη μεταχείριση, με ίσες αμοιβές μεταξύ των φύλων και εξατομικευμένες παροχές, συμβάλλει στη δημιουργία ενός έμπιστου εργασιακού περιβάλλοντος. Και αυτό γιατί δεν πρόκειται για πολιτικές που εφαρμόζονται αποσπασματικά, αλλά για επιλογές που διαμορφώνουν μια σταθερή κουλτούρα συνέπειας και σεβασμού προς κάθε άνθρωπο. Και η πιστοποίηση της από το το Great Place to Work® επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω.

Τελικά, η πραγματική επιτυχία μιας εταιρίας δεν αποτυπώνεται μόνο στην επέκταση, στους αριθμούς ή στις διακρίσεις που συγκεντρώνει. Αποτυπώνεται κυρίως στη συνοχή της ομάδας της. Όταν οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι ακούγονται, ότι έχουν χώρο να εξελιχθούν και ότι αποτελούν ουσιαστικό μέρος της διαδρομής, τότε η ανάπτυξη αποκτά πραγματικό νόημα. Και η ALTERLIFE το αποδεικνύει στην πράξη.