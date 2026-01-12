NBA: Οι Νάγκετς λύγισαν τους Μπακς παρά τους 31 πόντους του Αντετοκούνμπο - Αποτελέσματα, highlights

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν μπόρεσε να αλλάξει τα δεδομένα για τα "Ελάφια"

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ο κορυφαίος των Μπακς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 31 πόντους, 8 ριμπάουντ και 11 ασίστ, φλερτάροντας με triple-double. Παράλληλα, πρόσθεσε 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με εξαιρετικά ποσοστά (9/14 δίποντα, 10/14 βολές και 1/2 τρίποντα).

Οι Νάγκετς, παρά τις σημαντικές απουσίες τους, μπήκαν πιο αποφασισμένοι στο παρκέ και πήραν προβάδισμα από νωρίς, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο στο 27-23. Στη δεύτερη περίοδο ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους και με επιμέρους σκορ 35-29 πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά 10 πόντων (62-52).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, διατηρώντας τον έλεγχο της αναμέτρησης και μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα 11 πόντων (85-74). Εκεί, οι Μπακς προσπάθησαν να αντιδράσουν, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και μειώνοντας τη διαφορά.

Τα «Ελάφια» άσκησαν έντονη πίεση στα τελευταία λεπτά, όμως οι Νάγκετς έδειξαν ψυχραιμία στο φινάλε, άντεξαν στην αντεπίθεση και πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη μπροστά στο κοινό τους.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το Ντένβερ βελτίωσε το ρεκόρ του στο 26-13, ενώ οι Μπακς γνώρισαν νέο πισωγύρισμα, πέφτοντας στο 17-22 και παραμένοντας εκτός ζώνης play-in tournament.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Oρλάντο Μάτζικ - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 128-118

Μέμφις Γκρίζλις - Μπρούκλιν Νετς 103-98

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Νιου Γιορκ Νικς 114-123

Τορόντο Ράπτορς - Φιλαδέλφεια 76ερς 116-115

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Σαν Αντόνιο Σπερς 104-103

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Μαϊάμι Χιτ 124-112

Ντένβερ Νάγκετς - Μιλγουόκι Μπακς 108-104

Φοίνιξ Σανς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 112-93

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ατλάντα Χοκς 111-124

Σακραμέντο Κινγκς - Χιούστον Ρόκετς 111-98

