Το καθεστώς του Ιράν πιο ευάλωτο από ποτέ, αλλά ο Χαμενεΐ δεν δείχνει σημάδι υποχώρησης

Το Ιράν έχει βρεθεί σε κρίσιμο σημείο λόγω μαζικών διαδηλώσεων και στο παρελθόν. Το 2009, λόγω της φερόμενης εκλογικής νοθείας. Το 2019 , λόγω των τιμών των καυσίμων. Το 2022 , λόγω της καταστολής από την αστυνομία ηθικής. Οι αρχές έχουν βελτιώσει το εγχειρίδιο δράσης τους, μέσα από την βία της Επαναστατικής Φρουράς και των πολιτοφυλακών Μπασίτζ, τις δολοφονίες διαδηλωτών, τις μαζικές κρατήσεις, τις δημόσιες εκτελέσεις και το κλείσιμο του διαδικτύου.

Αυτό το τελευταίο σημείο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν αν κάποιος άλλος θα βγει έξω στους δρόμους για να διαδηλώσει. Δεν μπορούν να συνδεθούν. Δεν ξέρουν αν αξίζει να συνεχίσουν να διακινδυνεύσουν μετά τις δύο τελευταίες νύχτες διαμαρτυρίας, οι οποίες είχαν κοινοποιηθεί εκ των προτέρων.

Τα βίντεο που βλέπουν είναι αυτά που μεταδίδει η κρατική τηλεόραση, όπου ακούν τις απειλές για χρήση της θανατικής ποινής σε διαδηλωτές που χαρακτηρίζονται ως «βάνδαλοι» ή «τρομοκράτες» και βλέπουν φιλοκυβερνητικά πλήθη, καθώς και μετριοπαθείς καταστολές.

Είναι δύσκολο να διατηρηθεί η ορμή στις 31 επαρχίες του Ιράν, ειδικά σε μια διαμαρτυρία χωρίς εμφανή ηγέτη (τουλάχιστον εντός του ίδιου του Ιράν), εάν οι άνθρωποι παραμένουν σε μια μαύρη τρύπα πληροφοριών.

Ο Ρεζά Παχλεβί, γιος του πρώην σάχη, έχει σαφώς κάποια υποστήριξη στους δρόμους, αλλά βρίσκεται στις ΗΠΑ και οι εκκλήσεις του για διαδηλώσεις και περαιτέρω διαμαρτυρίες ενδέχεται να βρουν προβλήματα στην απήχησή τους. Και φυσικά, το «μπλακ άουτ» στο διαδίκτυο επιτρέπει στις αρχές να λάβουν μέτρα όπως επιθυμούν, χωρίς την ορατότητα που θα τους προσέφερε η συνδεσιμότητα.

Αυτό συνέβη το 2019, όταν σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.500 διαδηλωτές. Απέχουμε ακόμη πολύ από τέτοιους αριθμούς, αν και δεδομένης της έλλειψης πληροφοριών, είναι δύσκολο να το πούμε με σιγουριά.

Το ένα εμπόδιο στο καθεστώς να παρατείνει επ' αόριστον αυτή τη συσκότιση είναι το οικονομικό κόστος που θα επιβαρύνει μια ήδη ασθμαίνουσα οικονομία. Αλλά υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα όσον αφορά το πόσο θα μπορούσαν να καταστείλουν, και δεν έχουν δείξει κανένα σημάδι υποχώρησης.

Οι επαναστάσεις θα απαιτούσαν την έγκριση από τις ελίτ - στοιχεία δηλαδή του μηχανισμού ασφαλείας που θα συναινούσαν ότι η συνέχιση της υποταγής στον 86χρονο ανώτατο ηγέτη- δεν έχει πλέον νόημα. Ούτε αυτό φαίνεται να συμβαίνει.

Ο μπαλαντέρ είναι ο Ντόναλντ Τραμπ . Έχει υποσχεθεί να χτυπήσει σκληρά το Ιράν αν το καθεστώς ανοίξει πυρ εναντίον διαδηλωτών. Και μετά υπάρχει και το Ισραήλ , το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για ένα ακόμη χτύπημα. Η ισλαμική θεοκρατία του Ιράν είναι πιο ευάλωτη από ποτέ. Αλλά γεννήθηκε από μια επανάσταση και ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν πρόκειται να δείξει αδυναμία.

