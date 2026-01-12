Μουσικός απειλεί με μήνυση την Google – Η ΑΙ τον χαρακτήρισε «σεξουαλικό αρπακτικό»

Το ενδεχόμενο να μηνύσει την Google επεξεργάζεται ένας μουσικός από τον Καναδά, καθώς η περίληψη που δίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη της εταιρείας τον χαρακτήρισε «σεξουαλικό αρπακτικό».

Ο Ashley MacIsaac, τραγουδιστής και μουσικός της φολκ, ετοίμαζε μια συναυλία στη Νέα Σκωτία όταν έμαθε ότι οι διοργανωτές την ακύρωσαν. Η AI Overview της Google ανέφερε εσφαλμένα ότι ο 50χρονος μουσικός, που έχει λάβει βραβείο Juno, είχε καταδικαστεί για πολλά σεξουαλικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επίθεσης, της αποπλάνησης μέσω διαδικτύου, της επίθεσης σε γυναίκα και της απόπειρας επίθεσης σε ανήλικο.

Επίσης, ανέφερε εσφαλμένα ότι ο βιρτουόζος βιολιστής είχε καταχωρηθεί στο εθνικό μητρώο σεξουαλικών παραβατών του Καναδά.

«Θα μπορούσα να είχα βρεθεί στα σύνορα και να είχα φυλακιστεί. Πρέπει λοιπόν να καθοριστεί για ποια πράγματα είναι υπεύθυνες οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τι μπορούν να αποτρέψουν», δήλωσε ο MacIsaac.

Η συναυλία που είχε προγραμματίσει για τις 19 Δεκεμβρίου ακυρώθηκε αν και η Google διόρθωσε την σχετική λάθος καταχώρηση. Οι ανακριβείς ισχυρισμοί συντάχθηκαν από διαδικτυακά άρθρα σχετικά με έναν άνδρα στον Καναδά που ήταν σεξουαλικός παραβάτης και είχε το ίδιο επίθετο με τον μουσικό.

Starting off the summer with some toe tapping to ??’s own Ashley MacIsaac ? ?



A fiddle, guitar & a great sense of east coast humour made for a fun evening! #ashleymacisaac #capitol33 pic.twitter.com/1FQlagclEe — ?‍♀️ Apocalypse Bait (@KathyRoman) June 20, 2025

«Βρίσκεστε σε μια λιγότερο ασφαλή κατάσταση εξαιτίας μιας εταιρείας μέσων ενημέρωσης. Αυτό είναι δυσφήμιση», ανέφερε ο MacIsaac. «Αν κάποιος δικηγόρος θέλει να αναλάβει την υπόθεση [σ.σ. δωρεάν], θα τον υποστηρίξω, γιατί δεν είμαι ο πρώτος και σίγουρα δεν θα είμαι ο τελευταίος», πρόσθεσε.

«Τα Overviews (σ.σ. Περιλήψεις) της ΑΙ βελτιώνονται συνεχώς, ώστε να εμφανίζουν τις πιο χρήσιμες πληροφορίες, και επενδύουμε σημαντικά στην ποιότητα των απαντήσεων», δήλωσε εκπρόσωπος της Google στην εφημερίδα New York Post. Και συνέχισε: «Όταν προκύπτουν προβλήματα, όπως όταν οι λειτουργίες μας παρερμηνεύουν το περιεχόμενο του διαδικτύου ή παραλείπουν κάποιο πλαίσιο, χρησιμοποιούμε αυτά τα παραδείγματα για να βελτιώσουμε τα συστήματά μας και ενδέχεται να λάβουμε μέτρα σύμφωνα με τις πολιτικές μας».

Οι διοργανωτές που ακύρωσαν την συναυλία εξέδωσαν δημόσια συγγνώμη προς τον τραγουδιστή. «Λυπούμαστε βαθιά για τη ζημιά που προκάλεσε αυτό στη φήμη και τα μέσα διαβίωσής σας. Ο επικεφαλής και το συμβούλιο εκτιμούν την καλλιτεχνική σας δεξιοτεχνία», ανέφερε η δήλωση.

Musician wrongly branded a sex offender by Google AI summary wants to sue over canceled concerts https://t.co/zz6iEKT9YD pic.twitter.com/O9VlkMEyb2 — New York Post (@nypost) January 11, 2026

Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι ελπίζει να προγραμματίσει εκ νέου την συναυλία αλλά θα περιμένει να ηρεμήσουν τα πνεύματα πριν ανακοινώσει νέα ημερομηνία. «Δεν αισθάνομαι άνετα να πάω εκεί αυτή τη στιγμή, γιατί δεν νομίζω ότι οι σωστές πληροφορίες μπορούν να διαδοθούν μέσα σε μια εβδομάδα. Την (σ.σ. ψευδή δημοσίευση) έχουν δει τόσες πολλές φορές. Δεν ήθελα να φέρω αρνητική προσοχή στην κοινότητα», είπε ο τραγουδιστής.

