Οι νέες συντάξεις μετά τις αυξήσεις και τη μείωση φόρου - Αναλυτικοί πίνακες με ποσά

Πόσο μειώθηκε η φορολογία στις συντάξεις

Δημήτρης Δρίζος

Οι νέες συντάξεις μετά τις αυξήσεις και τη μείωση φόρου - Αναλυτικοί πίνακες με ποσά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Καθαρές αυξήσεις από 18 ευρώ ως και 74 ευρώ εισέπραξαν οι συνταξιούχοι στην πληρωμή των κύριων συντάξεων Ιανουαρίου, ενώ παράλληλα είχαν και μείωση στην παρακράτηση φόρου, που για τις μέσες συντάξεις ήταν γύρω στα 20 ευρώ και για τις πολύ υψηλές έφθασε στα 79 ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελικά –πραγματικά- στοιχεία των πληρωμών, τα οποία εξασφάλισε και αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι αυξήσεις που πήραν οι συνταξιούχοι ανάλογα με το ποσό σύνταξης διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Στα 8 ευρώ κατά μέσο όρο για τις χαμηλές συντάξεις ως τα 500 ευρώ.
  2. Στα 14 ευρώ κατά μέσο όρο για τις συντάξεις από 500,01 ευρώ ως 800 ευρώ.
  3. Στα 19 ευρώ κατά μέσο όρο για τις συντάξεις από 800,01 ευρώ ως 1.100 ευρώ.
  4. Στα 22 ευρώ κατά μέσο όρο για τις συντάξεις από 1.100,01 ευρώ ως 1.400 ευρώ.
  5. Στα 33 ευρώ κατά μέσο όρο για τις συντάξεις από 1400,01 ευρώ ως 1.800 ευρώ.
  6. Στα 47 ευρώ κατά μέσο όρο για τις συντάξεις από 1.800,01 ευρώ ως 2.200 ευρώ.
  7. Στα 57ευρώ κατά μέσο όρο για τις συντάξεις από 2.200,01 ευρώ ως 2.500 ευρώ.
  8. Στα 74 ευρώ κατά μέσο όρο για τις συντάξεις πάνω από 2.500 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, δηλαδή για όλο το 2026, το κέρδος που θα έχουν οι συνταξιούχοι από την αύξηση των κύριων συντάξεων κυμαίνεται από 96 ευρώ για τις πολύ χαμηλές συντάξεις, ως 396 ευρώ για τις μεσαίες συντάξεις των 1.600 ευρώκαι ως 888 ευρώ για τις υψηλές συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ.

Οι αυξήσεις πληρώθηκαν σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους. Ωστόσο, περίπου οι μισοί (1,2 εκατ. συνταξιούχοι) επωφελήθηκαν πριν απότις αυξήσεις με την πληρωμή του επιδόματος των 250 ευρώ. Οι περισσότεροι από όσους πήραν το επίδομα λαμβάνουν συντάξεις ως 800 ευρώ, που σημαίνει ότι σε ετήσια βάση το όφελος από την αύξηση και από το επίδομα φτάνει στα 418 ευρώ. Ειδικά για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν ως 500 ευρώ, το ετήσιο κέρδος από την αύξηση (96 ευρώ) μαζί με το επίδομα των 250 ευρώ φτάνει στα 336 ευρώ.

Πέραν της αύξησης, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αποδοχές πάνω από το αφορολόγητο όριο, όσοι έχουν δηλαδή ατομικό ετήσιο εισόδημα πάνω από 8.643 ευρώ ή πάνω από 720 ευρώ μηνιαίως, κερδίζουν και από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών που ισχύει από 1ης/1/2026.

Το τελικό συνολικό όφελος που θα έχουν οι συνταξιούχοι για το 2026 από τον συνδυασμό των αυξήσεων στις συντάξεις κατά 2,4% και από τη μείωση φόρου κυμαίνεται από 21,67 ευρώ τον μήνα ή από 260 ευρώ ετησίως για συντάξεις από 833 ως 910 ευρώ, ως 47,33 ευρώ τον μήνα ή ως 567,96 ευρώ ετησίως για συντάξεις από 1.416 ευρώ ως 1.490 ευρώ και ως 171 ευρώ τον μήνα ή ως 2.054 ευρώ ετησίως για συντάξεις ως 3.833 ευρώ.

Πόσο μειώθηκε η φορολογία στις συντάξεις

Σύμφωνα με τον αποκαλυπτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», από τη μείωση της παρακράτησης φόρου και ανάλογα με το ποσό σύνταξης οι συνταξιούχοι κερδίζουν σε μηνιαία και ετήσια βάση (ενδεικτικά) τα παρακάτω ποσά:

*Για καθαρές συντάξεις από 833,33 ευρώ ως 1.250 ευρώ, το όφελος από τη μείωση της παρακράτησης φόρου κυμαίνεται από 1,67 ευρώ ως 10 ευρώ τον μήνα ή από 20 ως 120 ευρώ για όλο το 2026.

*Για καθαρές συντάξεις από 1.333 ευρώ ως 1.750 ευρώ, το όφελος από τη μείωση της παρακράτησης φόρου κυμαίνεται από 11,67 ευρώ ως 20 ευρώ τον μήνα ή από 140 ευρώ ως 249 ευρώ για όλο το 2026.

*Για καθαρές συντάξεις από 1.833,33 ευρώ ως 2.250 ευρώ, το όφελος από τη μείωση της παρακράτησης φόρου κυμαίνεται από 21,67 ευρώ ως 30 ευρώ τον μήνα ή από 260 ευρώ ως 360 ευρώ για όλο το 2026.

*Για καθαρές συντάξεις από 2.416 ευρώ ως 3.333 ευρώ, το όφελος από τη μείωση της παρακράτησης φόρου κυμαίνεται από 33,33 ευρώ ως 54,17 ευρώ τον μήνα ή από 399,96 ευρώ ως 650 ευρώ για όλο το 2026.

*Για καθαρές συντάξεις από 3.416 ευρώ ως 3.833 ευρώ, το όφελος από τη μείωση της παρακράτησης φόρου κυμαίνεται από 58,34 ευρώ ως 79,17 ευρώ τον μήνα ή από 700 ευρώ ως 950 ευρώ για όλο το 2026.

Τι άλλαξε στις κρατήσεις ασθένειας και Εισφοράς Αλληλεγγύης

Μεγαλύτερες είναι οι κρατήσεις ασθένειας με τις οποίες επιβαρύνονται οι συνταξιούχοι από 1ης/1/2026, λόγω της αύξησης των συντάξεων.

Δεδομένου ότι η εισφορά ασθένειας είναι με σταθερό ποσοστό 6%, κάθε φορά που αυξάνεται η σύνταξη αυξάνεται και η εισφορά.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που μέχρι τον Δεκέμβριο έπαιρνε 1.800 ευρώ είχε κράτηση 108 ευρώ για ασθένεια. Με την αύξηση κατά 2,4% η σύνταξη ανέβηκε στα 1.843 ευρώ αλλά ταυτόχρονα ανέβηκε και η κράτηση ασθένειας στα 110 ευρώ.

Σχεδόν αμετάβλητες παραμένουν οι κρατήσεις από την Εισφορά Αλληλεγγύης, καθώς οι κλίμακες βάσει των οποίων υπολογίζεται η κράτηση τιμαριθμοποιήθηκαν, δηλαδή ανέβηκαν κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων. Για το 2026, η Εισφορά Αλληλεγγύης ξεκινά από κύριες συντάξεις άνω των 1.468 ευρώ, ενώ το 2025 επιβαλλόταν πάνω από τα 1.434 ευρώ, ενώ με την τιμαριθμοποίηση προστατεύονται όσοι αλλάζουν κλίμακα.

Για παράδειγμα:

*Συνταξιούχος που μέχρι τον Δεκέμβριο είχε σύνταξη 1.600 ευρώ πλήρωνε 3% για Εισφορά Αλληλεγγύης, δηλαδή είχε κράτηση 48 ευρώ τον μήνα. Με την αύξηση η σύνταξη ανέβηκε στα 1.638 ευρώ και η Εισφορά παραμένει στο 3% με την κράτηση να διαμορφώνεται σε 49 ευρώ.

* Συνταξιούχος που μέχρι τον Δεκέμβριο είχε σύνταξη 1.740 ευρώ πλήρωνε 3% για Εισφορά Αλληλεγγύης με κράτηση 52 ευρώ τον μήνα. Με την αύξηση η σύνταξη ανέβηκε στα 1.781,76 ευρώ. Με αυτό το ποσό, αν δεν γινόταν η τιμαριθμοποίηση της κλίμακας, η Εισφορά θα ήταν 6% και ο συνταξιούχος θα είχε κράτηση 107 ευρώ. Με την τιμαριθμοποίηση ανεβαίνει η κλίμακα και η κράτηση 6% πιάνει συντάξεις από 1.784 ευρώ ως 2.097 ευρώ. Ετσι ο συνταξιούχος που πήρε αύξηση και η σύνταξή του διαμορφώθηκε στα 1.781,76 ευρώ παραμένει στο 3% με την κράτηση να διαμορφώνεται σε 53,5 ευρώ.

Υπολογίστηκαν σωστά οι αυξήσεις και οι μειώσεις φόρων στις συντάξεις;

Πολλοί συνταξιούχοι ίσως να θεωρήσουν ότι πήραν μικρότερη αύξηση στην τσέπη ή ότι δεν πήραν τη μείωση του φόρου που περίμεναν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να γνωρίζουν πρώτον ότι η αύξηση 2,4% υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών, πριν από τις κρατήσεις, δεύτερον ότι πάνω από τα 1.468 ευρώ πληρώνουν δύο κρατήσεις, την Εισφορά Αλληλεγγύης κα την ασθένεια και, τρίτον, ότι ο φόρος υπολογίζεται στο συνολικό εισόδημα, από σύνταξη δηλαδή σε κύρια και επικουρική σύνταξη ή και στα μερίσματα, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων από την Εισφορά Αλληλεγγύης και την ασθένεια. Για τον λόγο αυτόν η μικτή αύξηση περιορίζεται όταν μένει το καθαρό ποσό που βάζουν στην τσέπη.

Τι αυξήσεις πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι στις κύριες συντάξεις του Ιανουαρίου

ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ
Εως 500 €595.4828 €
Από 500,01 € έως 800 €700.02014 €
Από 800,01 € έως 1.100 €492.47719 €
Από 1.100,01 € έως 1.400 €421.10022 €
Από 1.400,01 € έως 1.800 €162.55533 €
Από 1.800,01 € έως 2.200 €44.16947 €
Από 2.200,01 € έως 2.500 €11.94657 €
Πάνω από 2.500 €15.01674 €
Σύνολο2.442.765 18 €

Ποσά συντάξεων προ φόρου. Πηγή: ΕΦΚΑ

Πόσα κερδίζουν οι συνταξιούχοι σε μηνιαία βάση το 2026 από την αύξηση 2,4% και τη μείωση φόρου

Καθαρή σύνταξη 2025Μηνιαία αύξηση 2,4% από 1ης/1/2026Μηνιαία μείωση

φόρου από 1ης/1/2026

Καθαρή σύνταξη από 1ης/1/2026 με αύξηση και μείωση φόρου

Συνολικό όφελος από αύξηση και μείωση φόρου
ΜηνιαίοΕτήσιο
833,33 €20,00 €1,67 €855,00 €21,67 €260,04 €
916,67 €22,00 €3,33 €942,00 €25,33 €303,96 €
1.000,00 €24,00 €5,00 €1.029,00 €29,00 €348,00 €
1.083,33 €26,00 €6,67 €1.116,00 €32,67 €392,04 €
1.166,67 €28,00 €8,33 €1.203,00 €36,33 €435,96 €
1.250,00 €30,00 €10,00 €1.290,00 €40,00 €480,00 €
1.333,33 €32,00 €11,67 €1.377,00 €43,67 €524,04 €
1.416,67 €34,00 €13,33 €1.464,00 €47,33 €567,96 €
1.500,00 €36,00 €15,00 €1.551,00 €51,00 €612,00 €
1.583,33 €38,00 €16,67 €1.638,00 €54,67 €656,04 €
1.666,67 €40,00 €18,33 €1.725,00 €58,33 €699,96 €
1.750,00 €42,00 €20,00 €1.812,00 €62,00 €744,00 €
1.833,33 €44,00 €21,67 €1.899,00 €65,67 €788,04 €
2.000,00 €48,00 €25,00 €2.073,00 €73,00 €876,00 €
2.250,00 €54,00 €30,00 €2.334,00 €84,00 €1.008,00 €
2.500,00 €60,00 €35,00 €2.595,00 €95,00 €1.140,00 €
2.916,67 €70,00 €43,33 €3.030,00 €113,33 €1.359,96 €
3.333,33 €80,00 €54,17 €3.467,50 €134,17 €1.610,04 €
3.416,67 €82,00 €58,34 €3.557,01 €140,34 €1.684,08 €
3.500,00 €84,00 €62,50 €3.646,50 €146,50 €1.758,00 €
3.583,33 €86,00 €66,67 €3.736,00 €152,67 €1.832,04 €
3.833,33 €92,00 €79,17 €4.004,50 €171,17 €2.054,04 €

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

