Αιματηρή επίθεση τα ξημερώματα σε επιχείρηση στον Άγιο Δημήτριο - Πυροβόλησαν πατέρα και γιο

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα σε ψητοπωλείο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις άνδρες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ εναντίον του ιδιοκτήτη του καταστήματος, αλβανικής καταγωγής.

Από τους πυροβολισμούς ο 56χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ τραύματα στη γάμπα υπέστη και ο 37χρονος γιος του.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Παλαιού Φαλήρου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα πίσω από το αιματηρό περιστατικό.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

