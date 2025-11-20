Τυμπάκι: Εξιχνιάστηκε ο πυροβολισμός «μυστήριο» - Ο ανιψιός πυροβόλησε τον θείο του ενώ κοιμόταν

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης πυροβολισμών στο Τυμπάκι από τους οποίους είχε τραυματιστεί ένας 60χρονος ενώ κοιμόταν στο σπίτι του προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Έπειτα από διεξοδική έρευνα οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη ο οποίος είναι ο 21χρονος ανιψιός του θύματος!

Οι Αρχές πλέον διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 21χρονου.

Το χρονικό

Ο 60χρονος, κοιμόταν στο κρεβάτι του μαζί με την σύζυγό του, όταν τραυματίστηκε από σκάγια καραμπίνας.

Ο δράστης είχε πυροβολήσει από το παράθυρο του υπονοδωματίου τους, με τα σκάγια να πετυχαίνουν τον άτυχο άνδρα στην πλάτη και το χέρι.

Ο 60χρονος, που δεν τραυματίστηκε σοβαρά, είχε μεταβεί στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου είχε δεχτεί τις πρώτες βοήθειες και είχε αποχωρήσει.

Με πληροφορίες από creta24.gr

