Πάτρα: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης – Τι λέει ο δικηγόρος του

Η υπεράσπιση κάνει λόγο για ψευδή κατάθεση, καταμήνυση και καταγγελία

Newsbomb

Πάτρα: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης – Τι λέει ο δικηγόρος του
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ενώπιων του εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός τη ημέρας ο 16χρονος που κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος 12χρονης μέσα σε σχολείο στην Πάτρα.

Ο 16χρονος συνελήφθη στο σπίτι του σε περιοχή της Αχαΐας έπειτα από ένταλμα που εκδόθηκε από την ανακρίτρια Πατρών και διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, ο 16χρονος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν τέλεσε τις πράξεις που του αποδίδονται. Παράλληλα, φέρεται να έχει δηλώσει στους αστυνομικούς ότι είχε ενημερώσει για το πού βρίσκεται και ότι ήταν διαθέσιμος για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στο πλαίσιο της έρευνας που είχε ήδη ξεκινήσει.

Ο δικηγόρος του 16χρονου, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος, μίλησε στο τοπικά μέσω ενημέρωσης αναφέροντας με νόημα πως «διερευνάται μια υπόθεση βάσει των άρθρων 336 (βιασμός) και 339 (ασελγής πράξη με πρόσωπο νεότερο από 15 ετών) του Ποινικού Κώδικα. Η άποψή μου είναι ότι στην περίπτωση αυτή ισχύει το άρθρο 337 του ΠΚ (προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας). Πιστεύω όμως ότι στο τέλος θα έχουμε παράβαση των άρθρων 224, 229 και 230». Ο ίδιος επεσήμανε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι το σύνολο των στοιχείων θα αξιολογηθούν από τον εισαγγελέα και την ανακρίτρια.

Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, συνοδευόμενη από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά την εξέταση της 12χρονης ενώ έχει συγκεντρωθεί και υλικό από τις καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία παιδοψυχολόγου, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις που αφορούν ανήλικους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα δύο παιδιά είχαν επικοινωνήσει μέσω κοινωνικών δικτύων και είχαν δώσει ραντεβού σε περιοχή της νότιας Πάτρας. Από την έρευνα της καταγγελίας, ο 16χρονος φέρεται να μετέβη με την ανήλικη σε σχολικό συγκρότημα όπου την οδήγησε σε απόμερο μέρος του προαύλιου όπου, σύμφωνα με τη δικογραφία, έλαβαν χώρα οι πράξεις που κατήγγειλε η μητέρα της 12χρονης.

Οι αστυνομικές αρχές έλαβαν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, συνέλεξαν τα διαθέσιμα στοιχεία και απέστειλαν το σύνολο του φακέλου στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος προχώρησε στην έκδοση του εντάλματος σύλληψης. Παράλληλα, από τους αστυνομικούς σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς μπορείς να κερδίσεις πραγματικά χρήματα με ένα snap αυτή την Black Friday

10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Kykloi by Priceless είναι σίγουρα ένα νέο εστιατόριο που αξίζει να επισκεφθείς

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Ντουμπάι και Davis Cup

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τυμπάκι: Εξιχνιάστηκε ο πυροβολισμός «μυστήριο» - Ο ανιψιός πυροβόλησε τον θείο του ενώ κοιμόταν

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για ασανσέρ: Ανάγκη η συμβολή όλων των αρμόδιων φορέων στην προσπάθεια που αφορά την ασφάλεια κάθε πολίτη

09:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία στέλνει τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα – «Θα έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου»

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μπλακ άουτ σε περιοχές του Παρισιού

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πτώση 3χρονου αγοριού από τις κερκίδες του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου

09:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: «Λύγισε» με συγκινητικό βίντεο για το βραβείο του πιο αγαπητού παίκτη στην Μπαρτσελόνα

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης – Τι λέει ο δικηγόρος του

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Σπέισι: Το σόου στην Κύπρο, η «εξορία» από το Χόλιγουντ και ο οικονομικός εφιάλτης - «Ζω σε ξενοδοχεία, δεν έχω σπίτι»

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Η συγκινητική στιγμή που ενυδρίδα επανενώνεται με το μικρό της - Δείτε βίντεο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 16χρονης - Εντοπίστηκε καλά στην υγεία της

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ομολόγησε την ενοχή του ο Γεωργιανός νεοναζί που δηλητηρίαζε παιδιά εβραϊκής καταγωγής μοιράζοντας τους γλυκά ντυμένος Αϊ Βασίλης

09:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Δένει» τον Μεντιλίμπαρ στο λιμάνι - Ξεκινούν επαφές για την ανανέωση

09:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» δεν πάει να καταθέσει στην Εξεταστική – Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η καταβολή - Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

09:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μάνδρα: Νέο παράνομο δίκτυο υδροδότησης - Οικισμός έπαιρνε νερό με λάστιχο από δημοτική παροχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:28ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Σπέισι: Το σόου στην Κύπρο, η «εξορία» από το Χόλιγουντ και ο οικονομικός εφιάλτης - «Ζω σε ξενοδοχεία, δεν έχω σπίτι»

09:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» δεν πάει να καταθέσει στην Εξεταστική – Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

09:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία στέλνει τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα – «Θα έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Σοκάρουν οι εικόνες του ξυλοδαρμού - Δεν είχε ποτέ σπρέι πιπεριού, υποστηρίζει το περιβάλλον του θύματος στο Newsbomb

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: «Αυτή είναι η αλήθεια για τον καιρό» - Τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ομολόγησε την ενοχή του ο Γεωργιανός νεοναζί που δηλητηρίαζε παιδιά εβραϊκής καταγωγής μοιράζοντας τους γλυκά ντυμένος Αϊ Βασίλης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κατολισθήσεις στο Ζαγόρι, απεγκλωβισμοί στα Τζουμέρκα και πλημμύρες σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης – Τι λέει ο δικηγόρος του

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

09:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μάνδρα: Νέο παράνομο δίκτυο υδροδότησης - Οικισμός έπαιρνε νερό με λάστιχο από δημοτική παροχή

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε μετά από πρόσκρουση

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος αποχαιρετισμός της Κωνσταντοπούλου στον Καραναστάση: «Με τη σφεντόνα και με το σπαθάκι σου, Διαμαντή»

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Η συγκινητική στιγμή που ενυδρίδα επανενώνεται με το μικρό της - Δείτε βίντεο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο χείλος της σύγκρουσης: Η επιτομή του υβριδικού πολέμου μεταξύ Ευρώπης-Ρωσίας: Λέιζερ, drones, δολιοφθορές και παραβιάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ