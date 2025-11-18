Πάτρα: Μέσω Instagram γνώρισε τον 16χρονο βιαστή της η 12χρονη - Την κακοποίησε μέσα σε σχολείο

Μια σοκαριστική υπόθεση βιασμού ανήλικης στην Πάτρα έρχεται στο φως, μετά από γνωριμία δύο ανηλίκων μέσω Instagram.

Μια 12χρονη κοπέλα και ένας 16χρονος συναντήθηκαν σε ραντεβού που κατέληξε σε σεξουαλική κακοποίηση του κοριτσιού, σύμφωνα με καταγγελία της ίδιας και της οικογένειάς της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το pelop.gr, η 12χρονη κοπέλα ενημέρωσε τους γονείς της ότι την Κυριακή το βράδυ συναντήθηκε με τον 16χρονο στην Παραλία Πατρών. Στη συνέχεια, εκείνος την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής όπου, με χρήση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.

Μετά το συμβάν, η ανήλικη ενημέρωσε τους γονείς της, οι οποίοι το απόγευμα της επόμενης ημέρας κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας ανέλαβε την υπόθεση και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 16χρονου.

Η 12χρονη πρόκειται να υποβληθεί σειατροδικαστική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα και να ενισχυθεί η δικογραφία.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν κάθε πτυχή του συμβάντος.