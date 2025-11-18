Πάτρα: 16χρονος βίασε 12χρονη που συνάντησε στο δρόμο

Το κορίτσι αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές

Πάτρα: 16χρονος βίασε 12χρονη που συνάντησε στο δρόμο
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όλα συνέβησαν προ διημέρου και συγκεκριμένα στις 16 Νοεμβρίου, όταν ο νεαρός, που γνώριζε την κοπέλα , την συνάντησε σε δρόμο στην Πάτρα και στην συνέχεια ασκώντας βία την πήγε σε απόμερο σημείο και την βίασε.

Αμέσως η 12χρονη ενημέρωσε τους γονείς της που κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία.

Κατά του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση για το θύμα.

