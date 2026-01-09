Η Μαντόνα με εσώρουχα και 2 παρτενέρ σε μία αισθησιακή διαφήμιση των Dolce & Gabbana

Πιο προκλητική από ποτέ εμφανίζεται η Μαντόνα, στη νέα παγκόσμια καμπάνια των Dolce & Gabbana για το νέο άρωμα The One «The New Intensities».



Στο κινηματογραφικό διαφημιστικό, υπό τους ήχους του διάσημου τραγουδιού La Bambola, μία τολμηρή Μαντόνα γίνεται το μήλον της Έριδος μεταξύ δύο ανδρών, ο ένας εκ των οποίων ο Κουβανός ηθοποιός Alberto Guerra.

Αισθησιακές σκηνές, με τη Μαντόνα ντυμένη με προκλητικά εσώρουχα, κατακλύζουν το διαφημιστικό σποτ.

Η δημιουργική συνεργασία των Dolce & Gabbana και της Madonna έχει τις ρίζες της σε δεκαετίες συνεργασίας.

Οι δημιουργικοί διευθυντές της μάρκας, Stefano και Domenico, οι οποίοι είναι επίσης φίλοι με τη Madonna, βρίσκουν τη βασίλισσα της ποπ ως μόνιμη πηγή έμπνευσης.

Το ποπ είδωλο φόρεσε για πρώτη φορά τη μάρκα το 1991 και έγινε το πρόσωπο πολλών διαφημιστικών καμπανιών, συμπεριλαμβανομένης της αξιοσημείωτης σειράς 2010/2011 που γυρίστηκε από τον Steven Klein, η οποία βασίστηκε στον ιταλικό νεορεαλισμό και την προσωπικότητα της ίδιας της Madonna.

Η μάρκα έχει επίσης σχεδιάσει κοστούμια για τις περιοδείες της Madonna και γιόρτασε την κληρονομιά της σε όλη την ιστορία της.