Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Ιανουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Στο διάλογο με τα τρακτέρ... παρά πόδα

Ελεύθερος Τύπος: Μείωση ΕΝΦΙΑ με διορθώσεις στο Ε9

Η Καθημερινή: Γλυτώνουν τα τεκμήρια 477.000 φορολογούμενοι

Τα Νέα: Κόμμα Καρυστιανού. Ποιοι την ψηφίζουν

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα: «Τον ενδιέφεραν θέματα μαύρης μαγείας» - Έρευνες για άγριο bullying

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αναλυτής: «Έρχεται μεγάλη καταιγίδα στην Τεχεράνη -Το Ιράν είναι σαν τη Σικελία του 19ου αιώνα, περιτριγυρισμένο από δίκτυα μαφίας»

06:54ΕΛΛΑΔΑ

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες οι «ερυθρόλευκοι»

06:32LIFESTYLE

Eurovision: Άρχισαν οι στοιχηματικές προβλέψεις – Τι δείχνουν για την ελληνική εκπροσώπηση

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Από την θάλασσα στην ξηρά - Τραμπ: Θα επιτεθούμε στα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Τα 25 σημαντικότερα έργα και δράσεις του 2025 - Υπέρβαση εσόδων άνω των 2 δισ. ευρώ 

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για κίνηση Καρυστιανού: «Βρίσκεται στο φάσμα του λαϊκισμού - Δεν μας απασχολεί»

06:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tα απόνερα της διαγραφής Φαραντούρη: Οι μελλοντικές κινήσεις, η επανεμφάνιση Γιώργου Τσίπρα και η επόμενη μέρα της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Νέα Σμύρνη: Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική – Δύο τραυματίες

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί η διάλυση του ΝΑΤΟ δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ – Η ανησυχία των Ευρωπαίων

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απολογείται σήμερα ο 16χρονος που ξυλοκόπησε θανάσιμα τον 17χρονο - Τι θα ισχυριστεί

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης – Οι αποκαλύψεις του θρυλικού «Γιάγκου Δράκου» για τη «Λάμψη» – Οι αιχμές για σενάρια, αμοιβές και Δανδουλάκη

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Τα τρία «αόρατα» όπλα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα -Το «φάντασμα», ο «δολοφόνος» και ο «βασιλιάς»

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο του νέου ραντεβού των αγροτών με τον Μητσοτάκη - Οι δύο όροι που θέτει ο πρωθυπουργός

