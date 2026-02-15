Ο στυλίστας της Κίµπερλι Γκιλφόιλ στην πρεμιέρα του J2US - «Σύντομα θα είμαι στη σκηνή μαζί σας»

Ο Fancy James έστειλε μήνυμα στον Νίκο Κοκλώνη στην πρεμιέρα του J2US, ενημερώνοντας πως σύντομα θα βρίσκεται στην Αθήνα και στο σόου.

«Σου εύχομαι μια βραδιά γεμάτη πολυτέλεια και μια υπέροχη πρεμιέρα απόψε στο J2US. Και μάντεψε; Πολύ πολύ σύντομα θα είμαι και εγώ μαζί σας, πάνω στη σκηνή κάνοντας τα καλύτερα. Τα λέμε σύντομα στην Αθήνα αγαπημένε μου. Να περάσετε υπέροχα», ανέφερε ο Fancy James στην πρεμιέρα του J2US.

O Fancy James και η Κίµπερλι Γκιλφόιλ εκτός από τη συνεργασία τους, είναι φίλοι όπως είχε πει ο James, στο περιοδικό Secret.

«Μαθαίνω από εκείνη, τη θαυµάζω: τον επαγγελµατισµό της, τον τρόπο που χειρίζεται τα πράγµατα. Είναι τόσο ισχυρή και ταυτόχρονα τόσο γλυκιά. Είναι ο άγγελός µου, είµαι πολύ χαρούµενος που την έχω στη ζωή µου, είναι το στήριγµά µου.

Ο,τι και αν συµβεί, της το λέω και θα βρει λύση. Οταν ανησυχώ για το τι θα επακολουθήσει, εκείνη έχει ήδη βρει λύση για εµένα. Είναι από τα πιο καταπληκτικά άτοµα και χαίροµαι πολύ που οι Ελληνες θα τη γνωρίσουν. Είναι η πιο θαυµάσια σκληρά εργαζόµενη γυναίκα», είχε αναφέρει ο Fancy James.