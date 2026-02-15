Τα νέα Dacia Sandero, Sandero Stepway και Jogger στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζουν
Σχεδιαστικά, τα τρία μοντέλα υιοθετούν τη νέα LED φωτιστική ταυτότητα της Dacia, με το χαρακτηριστικό αντεστραμμένο «T» στα φώτα ημέρας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Dacia συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζοντας τα ανανεωμένα Sandero, Sandero Stepway και Jogger, μοντέλα που έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαρκή εμπορική της επιτυχία. Το Sandero παραμένει από το 2017 το αυτοκίνητο με τις πιο πολλές πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη, ενώ το 2025 κατέγραψε τις υψηλότερες πωλήσεις συνολικά σε όλα τα κανάλια, με το Jogger να ακολουθεί ανοδική πορεία στην κατηγορία του.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:17 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ημέρα αύριο για δηλώσεις και έκπτωση 20%
08:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Lepas. Έτσι λέγεται η καινούργια μάρκα της Chery στην Ευρώπη
08:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Zeekr 8X είναι ένα υβριδικό SUV με εμφάνιση Rolls-Royce και ισχύ supercar
07:00 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φθηνά δέματα από Κίνα: «Καπέλο» 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος
06:50 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ζιζέλ Πελικό στο BBC: «Με διέλυσε η φρίκη - Δεν νιώθω θυμό»
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ