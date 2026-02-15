Τα νέα Dacia Sandero, Sandero Stepway και Jogger στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζουν

Η Dacia συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζοντας τα ανανεωμένα Sandero, Sandero Stepway και Jogger, μοντέλα που έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαρκή εμπορική της επιτυχία. Το Sandero παραμένει από το 2017 το αυτοκίνητο με τις πιο πολλές πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη, ενώ το 2025 κατέγραψε τις υψηλότερες πωλήσεις συνολικά σε όλα τα κανάλια, με το Jogger να ακολουθεί ανοδική πορεία στην κατηγορία του.

