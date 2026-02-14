Η Γερμανία γυρίζει την πλάτη στην Tesla παρά την αγάπη της για τα ηλεκτρικά

Του Γιάννη Σκουφή

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του German Economic Institute, τρεις στους τέσσερις Γερμανούς δηλώνουν ότι δεν θα αγόραζαν ποτέ Tesla, ένα ποσοστό που αποτυπώνει ξεκάθαρα την πτώση της εικόνας της αμερικανικής εταιρείας στη χώρα.

Το 60% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε την αγορά Tesla «εντελώς εκτός συζήτησης», ενώ ένα επιπλέον 16% δήλωσε ότι δύσκολα θα προχωρούσε σε μια τέτοια επιλογή. Η τάση αυτή βοηθά να εξηγηθεί και η πτώση κατά 27% στις ταξινομήσεις της Tesla στην Ευρώπη την περασμένη χρονιά, χωρίς όμως να σημαίνει ότι οι Γερμανοί απομακρύνονται από την ηλεκτροκίνηση συνολικά.

Αντίθετα, το ενδιαφέρον για ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραμένει έντονο, ειδικά όταν πρόκειται για εγχώριες μάρκες. Περίπου ένα στα πέντε καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται σήμερα στη Γερμανία είναι αμιγώς ηλεκτρικό, ενώ τέσσερις στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να φανταστούν τον εαυτό τους πίσω από το τιμόνι ενός ηλεκτρικού μοντέλου γερμανικής προέλευσης.

Καθοριστικός παράγοντας για την απόρριψη της Tesla φαίνεται να είναι η πολιτική διάσταση. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του Elon Musk, αλλά και η σύνδεσή του με πρόσωπα και επιλογές που προκαλούν αντιδράσεις στη Γερμανία, έχουν μετατρέψει την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου από καθαρά τεχνολογική ή περιβαλλοντική απόφαση σε ζήτημα ταυτότητας και αξιών.

Την ίδια στιγμή, BMW και Mercedes εμφανίζονται κερδισμένες από αυτή τη μετατόπιση. Με την Tesla να χάνει έδαφος, οι γερμανικές εταιρείες βρίσκουν περισσότερο χώρο να προωθήσουν τα δικά τους ηλεκτρικά μοντέλα, επιβεβαιώνοντας ότι στην εποχή της ηλεκτροκίνησης η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί αν δεν συνοδεύεται από θετική εικόνα και εμπιστοσύνη.

Διαβάστε επίσης