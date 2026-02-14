Η Γερμανία γυρίζει την πλάτη στην Tesla παρά την αγάπη της για τα ηλεκτρικά

Η Γερμανία γυρίζει την πλάτη στην Tesla παρά την αγάπη της για τα ηλεκτρικά

Newsbomb

Η Γερμανία γυρίζει την πλάτη στην Tesla παρά την αγάπη της για τα ηλεκτρικά
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του German Economic Institute, τρεις στους τέσσερις Γερμανούς δηλώνουν ότι δεν θα αγόραζαν ποτέ Tesla, ένα ποσοστό που αποτυπώνει ξεκάθαρα την πτώση της εικόνας της αμερικανικής εταιρείας στη χώρα.

Το 60% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε την αγορά Tesla «εντελώς εκτός συζήτησης», ενώ ένα επιπλέον 16% δήλωσε ότι δύσκολα θα προχωρούσε σε μια τέτοια επιλογή. Η τάση αυτή βοηθά να εξηγηθεί και η πτώση κατά 27% στις ταξινομήσεις της Tesla στην Ευρώπη την περασμένη χρονιά, χωρίς όμως να σημαίνει ότι οι Γερμανοί απομακρύνονται από την ηλεκτροκίνηση συνολικά.

Αντίθετα, το ενδιαφέρον για ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραμένει έντονο, ειδικά όταν πρόκειται για εγχώριες μάρκες. Περίπου ένα στα πέντε καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται σήμερα στη Γερμανία είναι αμιγώς ηλεκτρικό, ενώ τέσσερις στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να φανταστούν τον εαυτό τους πίσω από το τιμόνι ενός ηλεκτρικού μοντέλου γερμανικής προέλευσης.

Καθοριστικός παράγοντας για την απόρριψη της Tesla φαίνεται να είναι η πολιτική διάσταση. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του Elon Musk, αλλά και η σύνδεσή του με πρόσωπα και επιλογές που προκαλούν αντιδράσεις στη Γερμανία, έχουν μετατρέψει την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου από καθαρά τεχνολογική ή περιβαλλοντική απόφαση σε ζήτημα ταυτότητας και αξιών.

Την ίδια στιγμή, BMW και Mercedes εμφανίζονται κερδισμένες από αυτή τη μετατόπιση. Με την Tesla να χάνει έδαφος, οι γερμανικές εταιρείες βρίσκουν περισσότερο χώρο να προωθήσουν τα δικά τους ηλεκτρικά μοντέλα, επιβεβαιώνοντας ότι στην εποχή της ηλεκτροκίνησης η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί αν δεν συνοδεύεται από θετική εικόνα και εμπιστοσύνη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:33ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε – Γιατρός λέει ότι στραγγαλίστηκε

09:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακό στην Αθήνα: Από τον Τσέχωφ και τον Γκολντόνι μέχρι τον Ακριθάκη και τη jazz σκηνή του σήμερα

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκκενώσεις σπιτιών - Σε επιφυλακή οι Aρχές

09:16LIFESTYLE

Οι δίδυμες από τη Θεσσαλονίκη που ετοιμάζουν τον πιο... γευστικό Άγιο Βαλεντίνο

09:14LIFESTYLE

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Μόνο στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι αριστερός και… άπλυτος»

09:05LIFESTYLE

Έρωτας στην Ψηφιακή Εποχή: Πώς οι αλγόριθμοι επηρεάζουν την επιθυμία και τη σύνδεση

09:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζητάει και τα... ρέστα η Φενερ για τις αλητείες του Μπόλντγουιν (βίντεο)

08:54TRAVEL

Η Ελλάδα στους top προορισμούς των «solo travelers» - Τι είναι η νέα τάση

08:50LIFESTYLE

Οριστικό τέλος στον γάμο της Τζέσικα Άλμπα και του Κας Γουόρεν

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άγιος Βαλεντίνος: Κρας-τεστ για την αγορά η γιορτή των ερωτευμένων

08:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τις δηλώσεις - Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός πήγαινε με την όπισθεν στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να γλιτώσει την κίνηση

08:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάσκεψη Ασφάλειας Μονάχου: Συγχαρητήρια των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τις ενεργειακές συμφωνίες

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη «σαρώνει» τη χώρα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

08:17LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Η έκπληξη του συζύγου της για τα γενέθλιά της και η φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Οι άμαχοι στο στόχαστρο των drones - Τι καταγράφεται στη Διάσκεψη του Μονάχου

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε οι φωτογραφίες και τα μηνύματα στα social media μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικαστήρια

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία γυρίζει την πλάτη στην Tesla παρά την αγάπη της για τα ηλεκτρικά

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συγκέντρωση αγροτών στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι τα τρακτέρ

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Κολομβία ξαναρχίζει την καταστροφή καλλιεργειών κόκας με τη χρήση γλυφοσάτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

09:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζητάει και τα... ρέστα η Φενερ για τις αλητείες του Μπόλντγουιν (βίντεο)

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Βαλεντίνος: Γιατί τα λείψανά του βρίσκονται στην Ελλάδα - Σε ποιο νησί φυλάσσονται

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κακουργηματική δίωξη για τρεις - Ντοκουμέντα για τις σωληνώσεις και μαρτυρία του υδραυλικού

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Το «Τούνελ» στο σπίτι του τρόμου - Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας στο Ιράν

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε οι φωτογραφίες και τα μηνύματα στα social media μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικαστήρια

23:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλητείες Μπόλντγουιν στο Telekom Center Athens – Έξαλλος ο Λεσόρ, απειλήθηκε επεισόδιο

23:52LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Sing for Greece: Ποιοι πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό στον εθνικό τελικό

07:10LIFESTYLE

Eurovision: 14 καλλιτέχνες στη μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση – Όλα τα τραγούδια και τα φαβορί

08:17LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Η έκπληξη του συζύγου της για τα γενέθλιά της και η φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη «σαρώνει» τη χώρα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

09:14LIFESTYLE

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Μόνο στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι αριστερός και… άπλυτος»

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό FBI: Οι 10+1 υποθέσεις που συγκλόνισαν - Τα 364 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει η ζημιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ