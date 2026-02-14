Ford: Τα σημεία που κάνουν το νέο ηλεκτρικό Puma Gen-E να ξεχωρίζει
Η μπαταρία ιόντων λιθίου εξασφαλίζει αυτονομία έως 376 χιλιόμετρα σε μεικτές συνθήκες και έως 523 στην πόλη
Η Ford έχει περάσει στην επόμενη φάση της ηλεκτροκίνησης με το νέο Puma Gen-E, παρουσιάζοντας το best seller της σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή και επιχειρώντας να αποδείξει ότι η μετάβαση δεν χρειάζεται συμβιβασμούς.
Το Puma Gen-E βασίζεται σε τέσσερις άξονες: αποδοτικότητα, ταχεία φόρτιση, ψηφιακή εμπειρία και πρακτικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
