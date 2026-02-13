Ανανέωση για το Xiaomi SU7 με έμφαση σε τεχνολογία και επιδόσεις
Η Xiaomi ανακοίνωσε ότι στις 19 Μαρτίου θα παρουσιάσει τη σημαντικά ανανεωμένη έκδοση του SU7, του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου της, με ουσιαστικές αναβαθμίσεις σε τομείς όπως η απόδοση, η φόρτιση, η ασφάλεια και η δυναμική συμπεριφορά.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας να διατηρήσει ισχυρή παρουσία στον ταχέως αναπτυσσόμενο κινεζικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:57 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Φρίκη στα Άνω Λιόσια: 44χρονος ασελγούσε σε ανήλικα δίνοντάς τους χρήματα
11:23 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Nations League: Πρεμιέρα εκτός έδρας με τη Σερβία για την Εθνική Ελλάδας
10:51 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ