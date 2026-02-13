Ανανέωση για το Xiaomi SU7 με έμφαση σε τεχνολογία και επιδόσεις

Η Xiaomi ανακοίνωσε ότι στις 19 Μαρτίου θα παρουσιάσει τη σημαντικά ανανεωμένη έκδοση του SU7, του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου της, με ουσιαστικές αναβαθμίσεις σε τομείς όπως η απόδοση, η φόρτιση, η ασφάλεια και η δυναμική συμπεριφορά.

Ανανέωση για το Xiaomi SU7 με έμφαση σε τεχνολογία και επιδόσεις
Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας να διατηρήσει ισχυρή παρουσία στον ταχέως αναπτυσσόμενο κινεζικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης.

