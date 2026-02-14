Το #6 EHD είναι η νέα plug-in υβριδική λιμουζίνα της Smart
Tο #6 κινείται από ένα plug-in υβριδικό σύστημα με την ονομασία Electric Hybrid Drive
Η Smart παρουσίασε το νέο #6 EHD, που πλέον είναι το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο μοντέλο παραγωγής της.
Πρακτικά το #6 EHD τοποθετείται ξεκάθαρα απέναντι σε παραδοσιακά premium sedan, καθώς το μήκος του είναι περίπου 4,90 μέτρα και το μεταξόνιό του προσεγγίζει τα 2.920 χιλιοστά. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως η Smart δίνει το παρόν σε όλες σχεδόν τις μεγάλες κατηγορίες, ενώ αυτή τη φορά δεν επέλεξε ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης.
