Η Toyota επενδύει δυναμικά στα υβριδικά
Η Toyota αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, δίνοντας ξεκάθαρη προτεραιότητα στα υβριδικά μοντέλα.
Καθώς το ενδιαφέρον για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης σε βασικές αγορές, ο ιαπωνικός όμιλος ενισχύει την παραγωγή hybrid και plug-in hybrid, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει εδώ και δεκαετίες.
