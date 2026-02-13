Η Toyota επενδύει δυναμικά στα υβριδικά

Η Toyota αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, δίνοντας ξεκάθαρη προτεραιότητα στα υβριδικά μοντέλα.

Newsbomb

Η Toyota επενδύει δυναμικά στα υβριδικά
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθώς το ενδιαφέρον για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης σε βασικές αγορές, ο ιαπωνικός όμιλος ενισχύει την παραγωγή hybrid και plug-in hybrid, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει εδώ και δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ διερευνά καταγγελία Κωνσταντοπούλου κατά αστυνομικού που «έδωσε πληροφορίες» στον Γεωργιάδη

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Στις Αφίδνες περιμένει 100 τρακτέρ η αστυνομία - Από τον Κηφισό θα κατέβουν στο κέντρο

10:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τον καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ – Βίντεο από το standing ovation

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Να απαντήσει ο Τσίπρας για όσα είπε ο Στουρνάρας» - Τι είπε για την ένταση στο briefing με δημοσιογράφο

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Προσποιήθηκε τον άντρα της με θράσος για να εισβάλει στο σπίτι της

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι στόχοι του Μητσοτάκη για το 2026 και το διακύβευμα των εκλογών

10:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

09:58ΥΓΕΙΑ

Η κρεατίνη πέρα από το γυμναστήριο: Μύθοι και αλήθειες για το διασημότερο συμπλήρωμα διατροφής

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει η Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μία εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή»

09:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αδρεναλίνη ξανά στο «κόκκινο»: Ο εμβληματικός John Wick γίνεται βιντεοπαιχνίδι του PlayStation

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία θα ψηφίσει για να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια

09:43ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΑ: Τα αποτελέσματα των εκλογών, ποιοι εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο - Όλα τα ονόματα

09:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε και τον ημιτελικό της Σάκκαρη

09:40LIFESTYLE

Η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάρου, η «Ασημίνα» από το «Αχ αυτή η γυναίκα μου» μιλά για τη ζωή της: Από το θέατρο στα τηλεπαιχνίδια - «Δεν έχω λόγο ύπαρξης, χρειάζομαι χρήματα»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota επενδύει δυναμικά στα υβριδικά

09:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 2 νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο - Σε lockdown το πανεπιστήμιο

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έπσταϊν ζήτησε από το προσωπικό να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του στη Φλόριντα

09:23ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Απίθανο ρεκόρ από τον Λεμπρόν Τζέιμς, oι Μπακς λύγισαν τους πρωταθλητές - Όλα τα highlights

09:23ΚΟΣΜΟΣ

«Μία Ευρώπη, μία αγορά»: Τι αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγνωρίστηκε ο «αόρατος» Μπάμπης - Η δραματική ιστορία του άνδρα χωρίς ταυτότητα

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ντε Γκρες: «Ο πατέρας μου δεν με μεγάλωσε για να γίνω βασιλιάς – Με ενδιαφέρει η πολιτική, όχι να γίνω πολιτικός – Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη χώρα μου»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει η Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μία εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έλειπαν δύο δόντια κι ένα οστό από την απανθρακωμένη σορό - Ήταν ζωντανός όταν κάηκε

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:31WHAT THE FACT

Το πιο ανήθικο πείραμα στην Ιστορία: Ο Μικρός Άλμπερτ και το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

08:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Έτσι δρούσε το κύκλωμα των αχυράνθρωπων - Εξέδιδαν ΑΦΜ κι ανοιγόκλειναν την ίδια εταιρεία ξανά

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι ένα πολύ κακό άτομο, από το οποίο φεύγουν βουλευτές ο ένας μετά τον άλλον

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Τι είχε πει ο Χριστόδουλος για τη σημερινή μέρα

09:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 2 νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο - Σε lockdown το πανεπιστήμιο

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία θα ψηφίσει για να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα φύγει ο Μητσοτάκης ακόμα και αν δεν έχουμε αυτοδυναμία»

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πού κυμαίνονται οι τιμές τους σε 96 περιοχές - Αναλυτικοί πίνακες με τιμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ