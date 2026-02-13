Η Toyota επενδύει δυναμικά στα υβριδικά

Καθώς το ενδιαφέρον για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης σε βασικές αγορές, ο ιαπωνικός όμιλος ενισχύει την παραγωγή hybrid και plug-in hybrid, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει εδώ και δεκαετίες.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας