Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Κλειστοί δρόμοι και νέες κατολισθήσεις - Βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητο

Περιφέρεια και Δήμοι παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα, με τις συνεχείς βροχοπτώσεις να έχουν επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση, κυρίως στο οδικό δίκτυο

Μίλτος Τσεκούρας

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Κλειστοί δρόμοι και νέες κατολισθήσεις - Βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών πλήττει σοβαρά την Ήπειρο, ενώ στην Πρέβεζα σημειώνονται εκτεταμένες κατολισθήσεις.

Περιφέρεια και Δήμοι παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα, με τις συνεχείς βροχοπτώσεις να έχουν επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση, κυρίως στο οδικό δίκτυο.

Κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις βράχων και φερτά υλικά έχουν καλύψει δρόμους, ενώ σε αρκετά σημεία απαιτήθηκε άμεση επέμβαση μηχανημάτων για τον καθαρισμό και την προσωρινή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

ipiros.jpg

Η Ιόνια Οδός παραμένει εκτός κυκλοφορίας στο ύψος της Συκούλας μετά τη μεγάλη κατολίσθηση, ενώ η αποκατάσταση εκτιμάται ότι θα απαιτήσει αρκετό χρόνο.

Η κυκλοφορία στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία εξυπηρετείται μέσω της Εθνικής Ιωαννίνων – Αντιρρίου, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο και σημαντικές δυσκολίες.

Στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας καταγράφονται σοβαρά προβλήματα, με διαδοχικές κατολισθήσεις να διακόπτουν την κυκλοφορία και βράχια να πέφτουν πάνω σε αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με δήλωση του περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρου Καχριμάνη, στο Epiruspost, τα προβλήματα εκτείνονται σε όλο το παραλιακό τμήμα, ενώ μεταφέρονται προστατευτικά μέσα για να μειωθεί ο κίνδυνος από πτώσεις βράχων και να προληφθούν ατυχήματα.

iriros.jpg

Πέρα από την Εθνική Οδό, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε και στη Μυρσίνη, όπου μεγάλη κατολίσθηση εκδηλώθηκε στην είσοδο του χωριού. Στην Πάργα, βράχια έπεσαν πάνω σε οχήματα, καθώς η περιοχή βιώνει πολλαπλά φαινόμενα κατολισθήσεων τις τελευταίες ημέρες. Ανάμεσα στις πληγείσες περιοχές είναι η Ανθούσα και η Αγιά, με τα μηχανήματα Δήμου και Περιφέρειας να εργάζονται για να διασφαλίσουν προσωρινή διέλευση.

ipiros3.jpg

Ο δήμαρχος Πάργας Νίκος Ζαχαριάς ανέφερε στο Epiruspost ότι οι προσπάθειες αποκατάστασης είναι σε εξέλιξη, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις θα απαιτηθεί χρόνος. Η παρατεταμένη βροχόπτωση, σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία της περιοχής, προκαλεί συνεχείς καταπτώσεις, καθώς το έδαφος καθίσταται εξαιρετικά ασταθές.

ipiros4.jpg

Ταυτόχρονα, το νέο κύμα κακοκαιρίας που έχει προαναγγείλει η ΕΜΥ αυξάνει την ανησυχία και κρατά σε επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: 11 τραυματίες, ένας εκ των οποίων σοβαρά σε έκρηξη κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Αγρίνιο για τον αιφνίδιο θάνατο 45χρονου - Ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Άρης 1-1: «Όρθιος» δια... χειρός Αθανασιάδη

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Βαθύ πένθος για τον 15χρονο -Ματαιώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου: Νεκρός 67χρονος μετά από αιματηρό καβγά

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Γυναίκα επιτέθηκε με ψαλίδι στον σύντροφό της - Τον κάρφωσε στον ώμο

22:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έδιωξε συνεργάτη του επειδή πήγε στο Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Κλειστοί δρόμοι και νέες κατολισθήσεις - Βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητο

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αλεξανδρούπολη: Άγρια δολοφονία ηλικιωμένου με πολλαπλές μαχαιριές στο σπίτι του

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ηχητικό ντοκουμέντο από το συμβάν - «Με το ζόρι αναπνέουν» λέει η αδερφή του 15χρονου οδηγού

21:45LIFESTYLE

Tα δάκρυα της Νάνας Μούσχουρη: Ο Νίκος Αλιάγας την βράβευσε στη Γαλλία με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0: Νέα «ερυθρόλευκη» γκέλα - Χάνει έδαφος στην κορυφή

21:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Φθιώτιδα: Εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αθανάσιος Παπαζαχαρίας

21:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0 - Τέλος στη Λιβαδειά

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Ηράκλειο: Μέθυσε και έβγαλε μαχαίρι απειλώντας θαμώνες καφετέριας

21:06LIFESTYLE

Βανδή – Μπισμπίκης: Οι 6 κοινές φωτογραφίες τους για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οι «Περβολάρηδες» μαγειρεύουν ελπίδα – 100 μερίδες φαγητού κάθε εβδομάδα

20:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Σπουδαίο «διπλό» η ΑΕΚ στην έδρα του ΠΑΟΚ, όρθιο το Μαρούσι

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με μηχανάκι - Ένας τραυματίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου: Νεκρός 67χρονος μετά από αιματηρό καβγά

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ηχητικό ντοκουμέντο από το συμβάν - «Με το ζόρι αναπνέουν» λέει η αδερφή του 15χρονου οδηγού

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Με τραγούδια γάμου αποχαιρέτησαν τον 28χρονο Θοδωρή Ζαμπόγια που έσβησε «ξαφνικά»

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αλεξανδρούπολη: Άγρια δολοφονία ηλικιωμένου με πολλαπλές μαχαιριές στο σπίτι του

21:45LIFESTYLE

Tα δάκρυα της Νάνας Μούσχουρη: Ο Νίκος Αλιάγας την βράβευσε στη Γαλλία με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες κι αφρικανική σκόνη - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα από απόψε

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: «Το παιδί μου δεν έχει ιδέα από οδήγηση» - Λύγισε η μητέρα του νεκρού παιδιού

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Γυναίκα επιτέθηκε με ψαλίδι στον σύντροφό της - Τον κάρφωσε στον ώμο

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Κλειστοί δρόμοι και νέες κατολισθήσεις - Βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητο

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Βαθύ πένθος για τον 15χρονο -Ματαιώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Εξόρμηση Τροχαίας στο Ίλιον: 41 παραβάσεις, αφαιρέθηκαν 15 διπλώματα, ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0: Νέα «ερυθρόλευκη» γκέλα - Χάνει έδαφος στην κορυφή

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οι «Περβολάρηδες» μαγειρεύουν ελπίδα – 100 μερίδες φαγητού κάθε εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ