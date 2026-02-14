Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Κλειστοί δρόμοι και νέες κατολισθήσεις - Βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητο

Η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών πλήττει σοβαρά την Ήπειρο, ενώ στην Πρέβεζα σημειώνονται εκτεταμένες κατολισθήσεις.

Περιφέρεια και Δήμοι παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα, με τις συνεχείς βροχοπτώσεις να έχουν επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση, κυρίως στο οδικό δίκτυο.

Κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις βράχων και φερτά υλικά έχουν καλύψει δρόμους, ενώ σε αρκετά σημεία απαιτήθηκε άμεση επέμβαση μηχανημάτων για τον καθαρισμό και την προσωρινή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η Ιόνια Οδός παραμένει εκτός κυκλοφορίας στο ύψος της Συκούλας μετά τη μεγάλη κατολίσθηση, ενώ η αποκατάσταση εκτιμάται ότι θα απαιτήσει αρκετό χρόνο.

Η κυκλοφορία στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία εξυπηρετείται μέσω της Εθνικής Ιωαννίνων – Αντιρρίου, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο και σημαντικές δυσκολίες.

Στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας καταγράφονται σοβαρά προβλήματα, με διαδοχικές κατολισθήσεις να διακόπτουν την κυκλοφορία και βράχια να πέφτουν πάνω σε αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με δήλωση του περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρου Καχριμάνη, στο Epiruspost, τα προβλήματα εκτείνονται σε όλο το παραλιακό τμήμα, ενώ μεταφέρονται προστατευτικά μέσα για να μειωθεί ο κίνδυνος από πτώσεις βράχων και να προληφθούν ατυχήματα.

Πέρα από την Εθνική Οδό, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε και στη Μυρσίνη, όπου μεγάλη κατολίσθηση εκδηλώθηκε στην είσοδο του χωριού. Στην Πάργα, βράχια έπεσαν πάνω σε οχήματα, καθώς η περιοχή βιώνει πολλαπλά φαινόμενα κατολισθήσεων τις τελευταίες ημέρες. Ανάμεσα στις πληγείσες περιοχές είναι η Ανθούσα και η Αγιά, με τα μηχανήματα Δήμου και Περιφέρειας να εργάζονται για να διασφαλίσουν προσωρινή διέλευση.

Ο δήμαρχος Πάργας Νίκος Ζαχαριάς ανέφερε στο Epiruspost ότι οι προσπάθειες αποκατάστασης είναι σε εξέλιξη, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις θα απαιτηθεί χρόνος. Η παρατεταμένη βροχόπτωση, σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία της περιοχής, προκαλεί συνεχείς καταπτώσεις, καθώς το έδαφος καθίσταται εξαιρετικά ασταθές.

Ταυτόχρονα, το νέο κύμα κακοκαιρίας που έχει προαναγγείλει η ΕΜΥ αυξάνει την ανησυχία και κρατά σε επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες.

