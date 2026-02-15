ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ημέρα αύριο για δηλώσεις και έκπτωση 20%

Να σπεύσουν μέχρι την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 θα πρέπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων, για να υποβάλουν αίτηση χορήγησης μείωσης 20% και 10% στον Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, για κατοικίες τις οποίες είχαν ασφαλίσει μέσα στο 2025. Διαφορετικά θα χάσουν το δικαίωμα μείωσης του φόρου στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που θα εκδοθούν εφέτος.

Με τα νέα δεδομένα πάντως, για περισσότερα από 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί ακινήτων (πλήρης ή μερική κυριότητα, επικαρπίες κλπ) οι φορολογούμενοι αναμένεται να δουν μειωμένο τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για το 2026, σε σχέση με πέρυσι. Οι νέες ελαφρύνσεις αφορούν κυρίως όσους έχουν ασφαλίσει ακίνητα ή ιδιοκτησίες σε περιοχές και οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο από 1.700 κατοίκους, ενώ τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026.

400.000 ιδιοκτήτες μπορούν να διεκδικήσουν μείωση

Οι μειώσεις και εκπτώσεις φόρου ακινήτων λειτουργούν και συνδυαστικά, με συνέπεια το τελικό ποσοστό μείωσης να φτάνει και στο 70% -ή σε πλήρη απαλλαγή για ειδικές περιπτώσεις.

Υπολογίζεται ότι περίπου 400.000 ιδιοκτήτες μπορούν να διεκδικήσουν μείωση έως 20% από τον ΕΝΦΙΑ λόγω ασφαλισμένης κατοικίας. Για να την εξασφαλίσουν όμως, οι φορολογούμενοι πρέπει μέχρι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης μείωσης του φόρου μέσω της πλατφόρμας myProperty, πιστοποιώντας ότι έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους συνολικά από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα).

Προϋπόθεση αποτελεί επίσης η τιμή ασφάλισης ανά τετραγωνικό να μην είναι μικρότερη από 900 ευρώ. Επιπλέον σημειώνεται ότι το μέγιστο ποσοστό μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 20% ισχύει για ακίνητα που ήταν ασφαλισμένα και τους 12 μήνες του 2025. Αν ήταν λιγότερους, η έκπτωση μειώνεται αναλογικά. Για παράδειγμα, μείωση 5% αν είχε ασφάλιση για 3 μήνες ή 10% για ασφάλιση 6 μήνες κλπ. Επίσης, αν το ακίνητο έχει αξία πάνω από 500.000 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται έως 10% αντί 20%.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων αυτών πάντων, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προχωρήσουν στη διασταύρωση στοιχείων έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, ώστε η ΑΑΔΕ να εκδώσει τα εκκαθαριστικά ενσωματώνοντας τις εκπτώσεις.

Ακόμα και αν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση όμως, υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της αρχικής αίτησης, έως και την καταληκτική προθεσμία της Δευτέρας.

«Μισός ΕΝΦΙΑ» σε χιλιάδες οικισμούς

Η σημαντικότερη αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ όμως είναι το γεγονός ότι για το έτος 2026, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως χίλιους πεντακόσιους (1.500) κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε πλέον πρόσφατη απογραφή πληθυσμού, εξαιρουμένων των οικισμών της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το όριο της παρούσας παραγράφου ορίζεται σε χίλιους επτακόσιους (1.700) κατοίκους.

Υπολογίζεται ότι «μισό ΕΝΦΙΑ» θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες σε περίπου 12.500 οικισμούς και χωριά της χώρας. Και αυτό είναι μόνο η αρχή: από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ θα καταργηθεί πλήρως για κύριες κατοικίες στους οικισμούς αυτούς. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί ευρύτερα στις ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές, με στόχο τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την παραμονή των κατοίκων στην Περιφέρεια.

Μείωση 50% για χαμηλά εισοδήματα

Επιπλέον, πάνω από 700.000 φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα εκτιμάται ότι θα λάβουν έκπτωση 50% επί του συνολικού ΕΝΦΙΑ ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή. Η μείωση κατά 50% αφορά νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, συνολική επιφάνεια κτισμάτων έως 150 τ.μ. και συνολική αξία ακίνητης περιουσίας εντός συγκεκριμένων ορίων.

Πλήρη απαλλαγή δικαιούνται νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Διορθώσεις κατόπιν εκκαθάρισης

Με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν έως και την Δευτέρα 16/2/2026 οι ιδιοκτήτες που είχαν ασφαλίσει τα ακίνητα τους το 2025, θα εκδοθεί το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ που αναμένεται θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα myAADE στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου.

Αν στο εκκαθαριστικό διαπιστωθεί ότι ο φόρος υπολογίστηκε τελικώς με λάθος στοιχεία, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9.

Ωστόσο για να γίνει η διόρθωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία εκκαθάρισης. Πρακτικά, δηλαδή, τροποποιητικές δηλώσεις για το Ε9 του 2026 θα μπορούν να υποβληθούν ξανά από τέλη Μαρτίου ή Απρίλιο και μετά.

Ωστόσο η διόρθωση αυτή δεν μπορεί να ανατρέψει άμεσα την εσφαλμένη χρέωση που προέκυψε στα αρχικά εκκαθαριστικά. Συνεπώς οι ιδιοκτήτες θα κληθούν αρχικά να πληρώνουν κανονικά τις πρώτες δόσεις που θα έχουν προκύψει από τον Μάρτιο, μέχρι ο υπολογισμός της οφειλής να γίνει εκ νέου με βάση τις διορθώσεις που θα μεταβάλουν συνολικά τον φόρο και τις επόμενες δόσεις.

Τα λάθη αυξάνουν τον φόρο

Τα πιο συχνά λάθη που οδηγούν σε επιπλέον επιβαρύνσεις, περιλαμβάνουν τη δήλωση βοηθητικών χώρων ως κύριων. Αν ο υπόχρεος ιδιοκτήτης δεν έχει κάνει σωστά τη διάκριση στη δήλωση ακινήτων Ε9, τότε χάνει την έκπτωση 90% στον ΕΝΦΙΑ, καθώς αποθήκες και χώροι στάθμευσης δεν φορολογούνται με συντελεστή 0,1 αλλά με συντελεστή 1, όπως οι κύριοι χώροι του ακινήτου.

Επίσης, τον λογαριασμό επιβαρύνουν σημαντικά άλλα λάθη και παραλείψεις στο Ε9 όπως:

η εκ παραδρομής δήλωση περισσότερων τετραγωνικών μέτρων,

η λανθασμένη δήλωση του είδους του εμπράγματου δικαιώματος (ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας κλπ) που οδηγεί να μην επιμερίζεται σωστά ο ΕΝΦΙΑ ανά συνιδιοκτήτη,

η μη δήλωση ότι το ακίνητο είναι ημιτελές ή κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο, που οδηγεί σε απώλεια έκπτωσης 60%. Για τη διόρθωση ημιτελούς κτίσματος, οι ιδιοκτήτες πρέπει να δηλώσουν εκ νέου το ακίνητο με την προσθήκη του κωδικού 8 στη στήλη 32 του εντύπου Ε9, όταν ανοίξει ξανά η πλατφόρμα myAADE για τροποιητικές δηλώσεις αφού βγουν πρώτα τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο.

Τι έπρεπε να γίνει έως 31 Ιανουαρίου

Η επίσημη προθεσμία για υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2026, παρέχοντας στους φορολογούμενους την ευκαιρία να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις.

Οι διορθώσεις δηλώνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE και αφορούν στοιχεία όπως το είδος και η επιφάνεια του ακινήτου, η παλαιότητα, τα εμπράγματα δικαιώματα και το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

Τροποποιητική δήλωση υποχρεούνται να υποβάλουν και όσοι απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα το 2025, καθώς και όσοι νομιμοποίησαν αυθαίρετα, μετέτρεψαν χώρους ή προχώρησαν σε ανέγερση κτισμάτων.

Πληρωμή σε 12 δόσεις

Ο ΕΝΦΙΑ 2026 θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, από τον Μάρτιο 2026 έως και τον Φεβρουάριο 2027, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως το τέλος Μαρτίου. Εναλλακτικά, οι φορολογούμενοι μπορούν να επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή έως τις 31 Μαρτίου 2026.

