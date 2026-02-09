ΕΝΦΙΑ: Λήγει η προθεσμία για αιτήσεις – Ο αστερίσκος για να λάβετε την έκπτωση

Ποιοι κερδίζουν την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ (και) εφέτος;

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

ΕΝΦΙΑ: Λήγει η προθεσμία για αιτήσεις – Ο αστερίσκος για να λάβετε την έκπτωση
Μία εβδομάδα έμεινε ακόμη για τους ιδιοκτήτες ασφαλισμένων ακινήτων, προκειμένου να εξασφαλίσουν την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ.

Όπως και πέρυσι, η μείωση διαμορφώνεται ως εξής:

  • 20% σε ασφαλισμένες κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000€.
  • 10% σε ασφαλισμένες κατοικίες με φορολογητέα αξία >500.000€.

Η αίτηση εμφανίζεται προσυμπληρωμένη για όσους είχαν υποβάλλει και το προηγούμενο έτος, με τη δυνατότητα τροποποίησης πριν από την οριστικοποίηση αυτής. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει προηγουμένως δηλωθεί στο Ε9, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι αναλογική στις περιπτώσεις που το ακίνητο δεν ήταν ασφαλισμένο όλο το έτος, ενώ, ως ελάχιστη περίοδος ασφάλισης για να δικαιούται κάποιος τη μείωση, είναι οι 3 μήνες.

Ο διπλασιασμός της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ που ισχύει από πέρυσι –από το 10% στο 20% για τα ακίνητα με αξία έως 500.000 ευρώ– κινητοποίησε αρκετούς περισσότερους ιδιοκτήτες να ασφαλίσουν τα ακίνητα τους.

Ενώ το 2023, 215.171 φορολογούμενοι πέτυχαν την έκπτωση, πέρυσι ο αριθμός τους αυξήθηκε στις 359.434 (για 502.597 δικαιώματα), μία αύξηση που ξεπερνά το 40%. Το ποσό της έκπτωσης τριπλασιάστηκε από τα 7 εκατ. ευρώ, στα 21 εκατ. ευρώ.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης του συνόλου της έκπτωσης:

– Η ασφάλιση της κατοικίας να καλύπτει και τους τρεις ασφαλιστικούς κινδύνους: Σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

– Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 900 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο, ενώ για τα ομαδικά ασφαλιστήρια, είναι πλέον δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ).

– Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος

Η διαδικασία χορήγησης της έκπτωσης έχει αρχίσει εδώ και αρκετές μέρες καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες απέστειλαν έως τις 10 Ιανουαρίου τα στοιχεία όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ακινήτων της επικράτειας.

Μέχρι τη 16η Φεβρουαρίου, οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myPROPERTY → Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Αναλυτικά

Μέσω της καρτέλας «Δημιουργία νέας αίτησης», προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

  • Συσχετίζουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμφανίζονται με τα δικαιώματα που κατέχουν επί των ασφαλισμένων κατοικιών (ασφάλιση ιδίου).
  • Δηλώνουν τον / τους ΑΦΜ του / των συνιδιοκτήτη / –ών, όταν για την ασφαλισμένη κατοικία υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου / –ων).
  • Δηλώνουν τον / τους ΑΦΜ τρίτου / –ων προσώπου / –ων που έχει / –ουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας, όταν οι ίδιοι δεν κατέχουν δικαίωμα επί της κατοικίας (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου / –ων).

Σε περιπτώσεις όπου το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες, ή αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει συνταχθεί για λογαριασμό τρίτου, ο λήπτης της ασφάλισης πρέπει να καταχωρίσει τους ΑΦΜ όλων των εμπλεκομένων. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν μέσω μέιλ και θα πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για να λάβουν την έκπτωση.

Για να διευκολύνει του φορολογουμένους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει τη δυνατότητα σε όσες περιπτώσεις εστάλησαν τα στοιχεία από τις ασφαλιστικές τους εταιρείες, να φέρουν προσυμπληρωμένη τη νέα αίτηση μείωσης ΕΝΦΙΑ, ανακτώντας στοιχεία της περσινής αίτησής τους, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες

Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των δηλώσεων και στη συνέχεια η ΑΑΔΕ, αφού επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα χορηγήσει την έκπτωση στους δικαιούχους με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση.

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το τρέχον έτος αναμένεται να καταφτάσει στις αρχές Μαρτίου, με την πρώτη δόση (από τις 12 συνολικά) να καταβάλλεται έως το τέλος του επόμενου μήνα.

