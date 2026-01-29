ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις διορθώσεις στο Ε9 - Οι 8 «παγίδες»

Η αντίστροφη μέτρηση για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν στη διάθεσή τους ένα εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό παράθυρο για να διορθώσουν την περιουσιακή τους εικόνα. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η 31η Ιανουαρίου αποτελεί την οριστική προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, οι οποίες θα καθορίσουν το ύψος του φόρου που θα κληθούν να καταβάλουν οι πολίτες σε λίγες εβδομάδες.

Το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προγραμματίζει την ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών στις αρχές Μαρτίου. Ο φόρος θα μπορεί να εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου 2026. Συνεπώς, οι επόμενες τρεις ημέρες είναι οι τελευταίες κατά τις οποίες οι φορολογούμενοι μπορούν να παρέμβουν στο σύστημα για να διορθώσουν λάθη, κενά ή παραλείψεις που αφορούν μεταβολές που συνέβησαν εντός του 2025.

Οι 8 «παγίδες»

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει δείξει ότι συγκεκριμένα σφάλματα στη συμπλήρωση του Ε9 οδηγούν σε άδικες και συχνά υπέρογκες χρεώσεις. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να εστιάσουν στα εξής σημεία:

Διάκριση κύριων και βοηθητικών χώρων: Είναι το συνηθέστερο λάθος. Πολλοί δηλώνουν αποθήκες ή πάρκινγκ ως κύριους χώρους. Η διόρθωσή τους σε βοηθητικούς επιφέρει έκπτωση 90% στον φόρο που αναλογεί στη συγκεκριμένη επιφάνεια. Η αντιμετώπιση των υπογείων: Συχνά τα υπόγεια δηλώνονται ως χώροι ισόγειας κύριας χρήσης. Η σωστή αποτύπωσή τους ως υπόγεια μειώνει σημαντικά τη φορολογητέα αξία. Ο «κρυφός» 6ος όροφος: Εάν ο κωδικός του ορόφου παραμείνει κενός, το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τον υψηλότερο συντελεστή που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο. Η συμπλήρωση του σωστού ορόφου είναι απαραίτητη για τη δίκαιη χρέωση. Ημιτελή και κενά κτίσματα: Τα ακίνητα που είναι ημιτελή, μη ηλεκτροδοτούμενα ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, δικαιούνται έκπτωση 60%. Για να κερδίσει ο ιδιοκτήτης αυτή την έκπτωση, πρέπει να έχει συμπληρώσει τους αντίστοιχους κωδικούς στο Ε9. Έτος άδειας - Έτος αποπεράτωσης: Η παλαιότητα του ακινήτου υπολογίζεται με βάση το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας και όχι την ημερομηνία που ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Η δήλωση της άδειας απομειώνει την τιμή ζώνης και μειώνει τον φόρο. Ποσοστά συνιδιοκτησίας: Αν παραλειφθεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας, η Εφορία θεωρεί ότι το ακίνητο ανήκει κατά 100% στον φορολογούμενο, χρεώνοντάς του ολόκληρο το ποσό. Εμπράγματα δικαιώματα: Η λανθασμένη αναγραφή ανάμεσα σε πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία οδηγεί σε λανθασμένους υπολογισμούς, καθώς κάθε δικαίωμα έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας. Ακρίβεια στα τετραγωνικά: Ακόμη και μια μικρή απόκλιση στα τετραγωνικά μέτρα των κύριων ή βοηθητικών χώρων μπορεί να αλλάξει την κλίμακα του φόρου.

Προσεκτική ματιά στο Ε9

Όσοι απέκτησαν, πούλησαν ή τροποποίησαν κάποιο ακίνητο μέσα στο 2025 έχουν πλέον ελάχιστο χρόνο για να βεβαιωθούν ότι το περιουσιακό τους προφίλ στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι ακριβές. Μια προσεκτική ματιά στις λεπτομέρειες του Ε9 μέσα στο επόμενο τριήμερο μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρα, γλιτώνοντας τους ιδιοκτήτες από περιττά έξοδα σε μια περίοδο γενικευμένης ακρίβειας.

