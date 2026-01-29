ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις διορθώσεις στο Ε9 - Οι 8 «παγίδες»

Η ΑΑΔΕ ανοίγει τον δρόμο για διορθώσεις της τελευταίας στιγμής – Όλα όσα πρέπει να προσέξετε για να πληρώσετε τον φόρο σε 12 δόσεις χωρίς επιβαρύνσεις

Newsbomb

ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις διορθώσεις στο Ε9 - Οι 8 «παγίδες»
Αρχείου - In Time
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αντίστροφη μέτρηση για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν στη διάθεσή τους ένα εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό παράθυρο για να διορθώσουν την περιουσιακή τους εικόνα. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η 31η Ιανουαρίου αποτελεί την οριστική προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, οι οποίες θα καθορίσουν το ύψος του φόρου που θα κληθούν να καταβάλουν οι πολίτες σε λίγες εβδομάδες.

Το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προγραμματίζει την ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών στις αρχές Μαρτίου. Ο φόρος θα μπορεί να εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου 2026. Συνεπώς, οι επόμενες τρεις ημέρες είναι οι τελευταίες κατά τις οποίες οι φορολογούμενοι μπορούν να παρέμβουν στο σύστημα για να διορθώσουν λάθη, κενά ή παραλείψεις που αφορούν μεταβολές που συνέβησαν εντός του 2025.

Οι 8 «παγίδες»

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει δείξει ότι συγκεκριμένα σφάλματα στη συμπλήρωση του Ε9 οδηγούν σε άδικες και συχνά υπέρογκες χρεώσεις. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να εστιάσουν στα εξής σημεία:

  1. Διάκριση κύριων και βοηθητικών χώρων: Είναι το συνηθέστερο λάθος. Πολλοί δηλώνουν αποθήκες ή πάρκινγκ ως κύριους χώρους. Η διόρθωσή τους σε βοηθητικούς επιφέρει έκπτωση 90% στον φόρο που αναλογεί στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

  2. Η αντιμετώπιση των υπογείων: Συχνά τα υπόγεια δηλώνονται ως χώροι ισόγειας κύριας χρήσης. Η σωστή αποτύπωσή τους ως υπόγεια μειώνει σημαντικά τη φορολογητέα αξία.

  3. Ο «κρυφός» 6ος όροφος: Εάν ο κωδικός του ορόφου παραμείνει κενός, το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τον υψηλότερο συντελεστή που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο. Η συμπλήρωση του σωστού ορόφου είναι απαραίτητη για τη δίκαιη χρέωση.

  4. Ημιτελή και κενά κτίσματα: Τα ακίνητα που είναι ημιτελή, μη ηλεκτροδοτούμενα ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, δικαιούνται έκπτωση 60%. Για να κερδίσει ο ιδιοκτήτης αυτή την έκπτωση, πρέπει να έχει συμπληρώσει τους αντίστοιχους κωδικούς στο Ε9.

  5. Έτος άδειας - Έτος αποπεράτωσης: Η παλαιότητα του ακινήτου υπολογίζεται με βάση το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας και όχι την ημερομηνία που ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Η δήλωση της άδειας απομειώνει την τιμή ζώνης και μειώνει τον φόρο.

  6. Ποσοστά συνιδιοκτησίας: Αν παραλειφθεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας, η Εφορία θεωρεί ότι το ακίνητο ανήκει κατά 100% στον φορολογούμενο, χρεώνοντάς του ολόκληρο το ποσό.

  7. Εμπράγματα δικαιώματα: Η λανθασμένη αναγραφή ανάμεσα σε πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία οδηγεί σε λανθασμένους υπολογισμούς, καθώς κάθε δικαίωμα έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας.

  8. Ακρίβεια στα τετραγωνικά: Ακόμη και μια μικρή απόκλιση στα τετραγωνικά μέτρα των κύριων ή βοηθητικών χώρων μπορεί να αλλάξει την κλίμακα του φόρου.

Προσεκτική ματιά στο Ε9

Όσοι απέκτησαν, πούλησαν ή τροποποίησαν κάποιο ακίνητο μέσα στο 2025 έχουν πλέον ελάχιστο χρόνο για να βεβαιωθούν ότι το περιουσιακό τους προφίλ στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι ακριβές. Μια προσεκτική ματιά στις λεπτομέρειες του Ε9 μέσα στο επόμενο τριήμερο μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρα, γλιτώνοντας τους ιδιοκτήτες από περιττά έξοδα σε μια περίοδο γενικευμένης ακρίβειας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θερμό επεισόδιο» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Λαζαρίδη - Η παρέμβαση Γεραπετρίτη και η «πράσινη» απαίτηση για παραίτηση

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Ιανουαρίου

06:52LIFESTYLE

Θρυλικοί ρόλοι σειρών άλλαξαν χέρια και έγραψαν ιστορία

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά σήμερα το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ - Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ θα γίνει δυνατό, σταθερό έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Τελευταία πράξη στη League Phase με το μυαλό στους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Το «φλερτ» της Κίνας με τη Δύση εκνευρίζει την Ουάσινγκτον – Πώς αλλάζουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις διορθώσεις στο Ε9 - Οι 8 «παγίδες»

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Αγώνας δρόμου» για τις νέες ταυτότητες: Εξαντλημένα τα ραντεβού έως και για έξι μήνες

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Έρχεται νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών - Ο «χάρτης» των ανατιμήσεων του Ιανουαρίου

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση επιφυλακής η Γλυφάδα ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας - Δοκιμάζονται οι αντοχές των υποδομών

06:16ΕΘΝΙΚΑ

Νέο τουρκικό βιβλίο για τα Ίμια: «Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μαξίμου βλέπει fake news για τα εργατικά δυστυχήματα: Κόμματα και ΜΜΕ κάνουν καριέρα στις τραγωδίες

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 3 σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Η εκδρομή που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» για καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Στο επίκεντρο της «Kristin» και η Αττική – Έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (52η κλήρωση)

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας: Αναφορές για πυροβολισμούς και εκρήξεις στην πρωτεύουσα Νιαμέι – Διάψευση της επίθεσης και… σύλληψη τρομοκρατών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Η εκδρομή που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» για καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Στο επίκεντρο της «Kristin» και η Αττική – Έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

22:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 3 σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες

23:10ΥΓΕΙΑ

Πάρκινσον: 4 πρόωρα συμπτώματα πριν τη διάγνωση

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας φέρνει η Kristin - «Βουτάει» ο υδράργυρος

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Αγώνας δρόμου» για τις νέες ταυτότητες: Εξαντλημένα τα ραντεβού έως και για έξι μήνες

06:16ΕΘΝΙΚΑ

Νέο τουρκικό βιβλίο για τα Ίμια: «Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο»

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιστώ: Αγέλη λύκων ψάχνει τροφή σε Πανόραμα και Θέρμη – Τι να κάνετε σε περίπτωση συνάντησης

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Επίθεση Ρουβίκωνα με συνθήματα στο σπίτι του ιδιοκτήτη - Βίντεο

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

03:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα άγριας ληστείας 16χρονος στα Κάτω Πατήσια – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2 - Πρόκριση στην Ολλανδία

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ