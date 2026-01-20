Ακίνητα: Ανοιχτή η πλατφόρμα για τις μεταβολές του 2026 – Πώς θα δηλώσετε τις αλλαγές στο Ε9

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή του Ε9 του 2027, δίνοντας τη δυνατότητα στους φορολογουμένους να δηλώνουν από τώρα τις μεταβολές που έκαναν ή πρόκειται να κάνουν στην ακίνητη περιουσία τους σε όλη τη διάρκεια του 2026.

Οι αλλαγές που θα καταχωριστούν μέσα στο τρέχον έτος θα αποτελέσουν τη βάση για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2027, καθώς μέσω αυτών θα αποτυπωθεί η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης κάθε ιδιοκτήτη.

Ωστόσο, προηγείται μια κρίσιμη προθεσμία. Συγκεκριμένα, έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν όλες τις μεταβολές που αφορούν την περιουσιακή τους εικόνα για το 2025. Μέσα σε αυτό το περιθώριο έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, προσθήκες ή διαγραφές στοιχείων στο Ε9, ώστε να αποτυπωθεί σωστά η ακίνητη περιουσία τους πριν από την έκδοση των φετινών εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, που αναμένεται να αναρτηθούν τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για όσους μέσα στο 2025 απέκτησαν ακίνητο μέσω αγοράς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, αλλά και για εκείνους που μεταβίβασαν ακίνητα σε παιδιά ή εγγόνια ή προχώρησαν σε πώληση περιουσιακών στοιχείων. Οι συγκεκριμένες μεταβολές θα πρέπει να δηλωθούν έως το τέλος Ιανουαρίου, καθώς με βάση αυτά τα δεδομένα θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να καταβάλουν μέσα στο 2026.

Τα βήματα για τη σωστή υποβολή του Ε9

1. Επιλογή έτους δήλωσης

Ο φορολογούμενος επιλέγει το έτος για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει Ε9 και από την αρχική σελίδα της εφαρμογής επιλέγει «Δημιουργία δήλωσης Ε9», ώστε να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές.

2. Εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή ακινήτων

Παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής, μεταβολής ή διαγραφής ακινήτων στους πίνακες 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

3. Συμπλήρωση στοιχείων νέου ακινήτου

Σε περίπτωση εισαγωγής νέου ακινήτου, συμπληρώνονται όλα τα υποχρεωτικά πεδία, όπως τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας, καθώς και ο γεωγραφικός εντοπισμός του ακινήτου μέσω επιλογής περιοχής ή μέσω του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας.

4. Τροποποίηση υπαρχόντων στοιχείων

Αν πρόκειται για μεταβολή ακινήτου, τροποποιούνται μόνο τα περιγραφικά στοιχεία που απαιτούν διόρθωση.

5. Υποχρεωτική αναγραφή αριθμού παροχής ρεύματος

Κατά την οριστική υποβολή, είναι υποχρεωτική η αναγραφή αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τα κτίσματα στα οποία υπάρχει πλήρης κυριότητα ή επικαρπία.

6. Συμπλήρωση στοιχείων συμβολαίων ή διαθήκης

Ανάλογα με την αιτία μεταβολής, καταχωρίζονται τα στοιχεία συμβολαίων (αριθμός, ημερομηνία, ΑΦΜ συμβολαιογράφου) ή, όπου απαιτείται, στοιχεία διαθήκης (ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου).

7. Έλεγχος ελλείψεων από το σύστημα

Κατά την οριστική υποβολή, το σύστημα μπορεί να ζητήσει διορθώσεις σε συγκεκριμένα ακίνητα, εφόσον εντοπιστούν ελλιπή στοιχεία.

8. Προσωρινή αποθήκευση ενεργειών

Κάθε ενέργεια αποθηκεύεται προσωρινά, επιτρέποντας την επεξεργασία της δήλωσης σε μεταγενέστερο χρόνο.

9. Προεπισκόπηση περιουσιακής κατάστασης

Μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών, ο φορολογούμενος ελέγχει την τελική εικόνα της περιουσίας του μέσω της προεπισκόπησης.

10. Οριστική υποβολή της δήλωσης

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, επιλέγεται η οριστική υποβολή του Ε9 και, εφόσον το επιθυμεί ο φορολογούμενος, μπορεί να γίνει και μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.