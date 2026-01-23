Αντίστροφη μέτρηση για το Ε9 - Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις πριν τον νέο ΕΝΦΙΑ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προθεσμία για την υποβολή ή τροποποίηση της δήλωσης Ε9, με τους φορολογούμενους να έχουν περιθώριο έως τις 31 Ιανουαρίου προκειμένου να επικαιροποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους.

Η διαδικασία είναι κρίσιμη, καθώς τα στοιχεία που θα δηλωθούν αποτελούν τη βάση για την ορθή εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, αποτρέποντας λανθασμένες χρεώσεις και μελλοντικές οικονομικές επιβαρύνσεις.

Υπόχρεοι για την υποβολή της δήλωσης είναι όλοι όσοι πραγματοποίησαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του 2025. Σε αυτές περιλαμβάνονται αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές και αποδοχές κληρονομιάς. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη δήλωση πιθανών αλλαγών στα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, αλλά και για τη σωστή αποτύπωση του είδους του εμπράγματου δικαιώματος, όπως είναι η πλήρης ή ψιλή κυριότητα και η επικαρπία.

