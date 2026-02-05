ΕΝΦΙΑ: Πώς δεν θα χάσετε την έκπτωση έως 20% - Τα 7 σημεία SOS

Οδηγίες για το πώς θα εξασφαλίσουν χιλιάδες συνιδιοκτήτες τη μείωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έως και 20% για τις κατοικίες τους που είχαν ασφαλισμένες εντός του 2025 δίνει σήμερα ο «Ε.Τ.».

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία σε μία ασφαλισμένη κατοικία έχουν δικαιώματα δύο ή περισσότεροι συνιδιοκτήτες η διαδικασία κατοχύρωσης του δικαιώματος πληρωμής ΕΝΦΙΑ μειωμένου έως και 20% γίνεται πιο περίπλοκη και απαιτεί ουσιαστικά την αλληλεγγύη και τη συνεργασία των συνιδιοκτητών.

Ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει 7 σημαντικές οδηγίες που πρέπει να προσέξουν οι συνιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών, ώστε να μη χάσουν την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ, εφόσον πληρούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Κατ’ αρχάς, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι και φέτος τη μείωση του ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες δικαιούνται μόνο όσα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα σε κατοικία, η οποία περιλαμβάνεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και είναι ασφαλισμένη έναντι κινδύνων καταστροφής από πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα.

Βήμα βήμα

Κάθε ενδιαφερόμενος για την κατοχύρωση της έκπτωσης επί του ΕΝΦΙΑ πρέπει να υποβάλει τη σχετική αίτηση ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών. Η είσοδος των φυσικών προσώπων στην ψηφιακή πύλη πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Αφού εισέλθει στην εφαρμογή θα πρέπει να συσχετίσει κάθε Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου του (ΑΤΑΚ) με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, επιλέγοντας «Δημιουργία νέας αίτησης / Προβολή αιτήσεων» και στη συνέχεια την καρτέλα «Οι κατοικίες μου», όπου εμφανίζονται ανά ΑΤΑΚ οι κατοικίες, όπως αυτές αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Στη γραμμή που αντιστοιχεί σε κάθε ΑΤΑΚ στη στήλη «ασφαλιστήρια συμβόλαια» επιλέγει το εικονίδιο.

Στην οθόνη που ανοίγει, με το σύμβολο + πρέπει να επιλέξει από το σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που τον αφορούν, αυτό που συσχετίζεται με το δικαίωμα (ΑΤΑΚ) που κατέχει επί της ασφαλισμένης κατοικίας και το προσθέτει στην αίτηση. Θα πρέπει να επιλεχθούν και να προστεθούν στην αίτηση όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με τα οποία συσχετίζεται η κατοικία. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ΑΤΑΚ ασφαλισμένης κατοικίας.

Τα ψιλά γράμματα

Ειδικά για τους συνιδιοκτήτες, ισχύουν οι ακόλουθες 7 πολύ σημαντικές οδηγίες:

1 Αν επί της ασφαλισμένης κατοικίας έχουν δικαιώματα και άλλοι συνιδιοκτήτες, ο ασφαλισμένος (λήπτης της ασφάλισης) πρέπει μέσω της καρτέλας «Οι κατοικίες μου», αφού πρώτα συσχετίσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το δικαίωμα που κατέχει επί της ασφαλισμένης κατοικίας να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

* Να επιλέξει την καρτέλα «Ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου, Δήλωση συνιδιοκτητών/τρίτων» ώστε να εμφανιστούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία είναι λήπτης ασφάλισης.

* Να επιλέξει το εικονίδιο στη στήλη «Συνιδιοκτήτες / Τρίτα πρόσωπα» και στη συνέχεια με το σύμβολο + να συμπληρώσει τον ΑΦΜ του κάθε συνιδιοκτήτη που κατέχει δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας στην οποία αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

* Την ίδια διαδικασία πρέπει να την επαναλάβει για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που υπάρχουν συνιδιοκτήτες.

2 Αν ο λήπτης της ασφάλισης δεν έχει δικαίωμα επί του ακινήτου και η ασφάλιση είναι για λογαριασμό τρίτου προσώπου πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

* Να επιλέξει την καρτέλα «Ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου, Δήλωση συνιδιοκτητών/τρίτων» όπου τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία είναι λήπτης ασφάλισης.

* Να επιλέξει το εικονίδιο στη στήλη «Συνιδιοκτήτες/Τρίτα πρόσωπα» και στη συνέχεια με το σύμβολο + και να συμπληρώσει τους ΑΦΜ των τρίτων προσώπων που κατέχουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας στην οποία αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

* Την ίδια διαδικασία πρέπει να την επαναλάβει για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αφορά σε τρίτα πρόσωπα που κατέχουν δικαίωμα επί ασφαλισμένης κατοικίας.

3 Ο φορολογούμενος που θα περιληφθεί σε αίτηση λήπτη ασφάλισης, ως Συνιδιοκτήτης/Τρίτο πρόσωπο, θα ενημερωθεί γι’ αυτό από την ΑΑΔΕ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ώστε να συσχετίσει κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που δηλώθηκε από άλλον λήπτη ασφάλισης, με την κάθε ασφαλισμένη κατοικία του. Συγκεκριμένα, μέσω της καρτέλας «Οι κατοικίες μου», το κάθε συμβόλαιο που δηλώθηκε από λήπτη ασφάλισης, εμφανίζεται ανά ΑΤΑΚ, ώστε ο φορολογούμενος να μπορεί να το επιλέξει, με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Επισημαίνεται ότι, μέσω της καρτέλας «Ασφαλιστήρια συμβόλαια που δηλώθηκαν για εμένα» εμφανίζεται, προς ενημέρωση, κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ονοματεπώνυμο λήπτη, που δήλωσε τα στοιχεία του συνιδιοκτήτη σε ασφαλισμένη κατοικία.

4 Κάθε ΑΤΑΚ που αντιστοιχεί στην ασφαλισμένη κατοικία θα πρέπει να συσχετιστεί με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

5 όταν δεν εμφανίζονται ορθά τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (έναρξη – λήξη, ασφαλισμένοι κίνδυνοι κ.λπ.), θα πρέπει ο λήπτης της ασφάλισης να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρία έκδοσής του, ώστε να αποστείλει τα ορθά στοιχεία.

6 Μέσω της πλατφόρμας ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει την αρχικά υποβληθείσα αίτηση έως και την καταληκτική προθεσμία υποβολής, δηλαδή μέχρι την 16η Φεβρουαρίου 2026, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

* Εισέρχεται στην ψηφιακή πύλη myAADE και ακολουθεί τη διαδρομή: Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

* Επιλέγει «Δημιουργία νέας αίτησης / Προβολή αιτήσεων» και στη συνέχεια το εικονίδιο στο πεδίο «Προβολή Αίτησης».

* Στην οθόνη που ανοίγει, στο πεδίο «Επιλογές» πάνω δεξιά, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας τροποποιητικής δήλωσης, επισκόπησης του ιστορικού των δηλώσεων και εκτύπωσης της αίτησης.

7 Η ενημέρωση του φορολογούμενου για την πορεία της αίτησής του γίνεται ως εξής: Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας, ο φορολογούμενος επιλέγει το πεδίο «Αποτελέσματα αιτήσεων» και ενημερώνεται ανά ακίνητο για το στάδιο επεξεργασίας της αίτησής του, καθώς και για την έγκριση ή μη της χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ.

Προϋποθέσεις για κατοχύρωση της έκπτωσης

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1 Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος,

2 Η ασφάλιση της κατοικίας να καλύπτει σωρευτικά τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών εντός του ίδιου έτους,

3 Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αξία κατοικίας

Για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει η κατοικία να είναι ασφαλισμένη εντός του προηγούμενου έτους από το έτος εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και η διάρκεια της ασφάλισης είναι ετήσια, χορηγείται μείωση σε ποσοστό 20% στον ΕΝΦΙΑ για την ασφαλισμένη κατοικία του φυσικού προσώπου, εφόσον η φορολογητέα αξία ΕΝΦΙΑ έτους 2026, δεν υπερβαίνει τις 500.000€. Σε περίπτωση που η φορολογητέα αξία της κατοικίας υπερβαίνει τις 500.000€ το ποσοστό έκπτωσης περιορίζεται στο 10%.

Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά. Για τις κατοικίες που είναι ασφαλισμένες εντός του έτους 2025, η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα χορηγηθεί μέσω της πρώτης κεντρικής εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ έτους 2026, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.