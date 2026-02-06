ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το myPROPERTY για αιτήσεις – Πώς θα πάρετε την έκπτωση έως 20%

Άνοιξε η πλατφόρμα myPROPERTY για αιτήσεις μείωσης του ΕΝΦΙΑ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το myPROPERTY για αιτήσεις – Πώς θα πάρετε την έκπτωση έως 20%
INTIME.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακόμη 10 μέρες έχουν μπροστά τους οι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων ακινήτων για να εξασφαλίσουν την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ.

Όπως και πέρυσι, η μείωση διαμορφώνεται ως εξής:

  • 20% σε ασφαλισμένες κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000€
  • 10% σε ασφαλισμένες κατοικίες με φορολογητέα αξία >500.000€.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι αναλογική στις περιπτώσεις που το ακίνητο δεν ήταν ασφαλισμένο όλο το έτος, ενώ, ως ελάχιστη περίοδος ασφάλισης για να δικαιούται κάποιος τη μείωση, είναι οι 3 μήνες.

Ο διπλασιασμός της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ που ισχύει από πέρυσι –από το 10% στο 20% για τα ακίνητα με αξία έως 500.000 ευρώ– κινητοποίησε αρκετούς περισσότερους ιδιοκτήτες να ασφαλίσουν τα ακίνητα τους.

Ενώ το 2023, 215.171 φορολογούμενοι πέτυχαν την έκπτωση, πέρυσι ο αριθμός τους αυξήθηκε στις 359.434 (για 502.597 δικαιώματα), μία αύξηση που ξεπερνά το 40%. Το ποσό της έκπτωσης τριπλασιάστηκε από τα 7 εκατ. ευρώ, στα 21 εκατ. ευρώ.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης του συνόλου της έκπτωσης είναι εξής:

– Η ασφάλιση της κατοικίας να καλύπτει σωρευτικά τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

– Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 900 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο, ενώ για τα ομαδικά ασφαλιστήρια, είναι πλέον δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ).

– Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος

Η διαδικασία χορήγησης της έκπτωσης έχει αρχίσει εδώ και αρκετές μέρες καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες απέστειλαν έως τις 10 Ιανουαρίου τα στοιχεία όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ακινήτων της επικράτειας.

Μέχρι τη 16η Φεβρουαρίου, οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myPROPERTY → Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Σε περιπτώσεις όπου το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες, ή αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει συνταχθεί για λογαριασμό τρίτου, ο λήπτης της ασφάλισης πρέπει να καταχωρίσει τους ΑΦΜ όλων των εμπλεκομένων. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν μέσω μέιλ και θα πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για να λάβουν την έκπτωση.

Για να διευκολύνει του φορολογουμένους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει τη δυνατότητα σε όσες περιπτώσεις εστάλησαν τα στοιχεία από τις ασφαλιστικές τους εταιρείες, να φέρουν προσυμπληρωμένη τη νέα αίτηση μείωσης ΕΝΦΙΑ, ανακτώντας στοιχεία της περσινής αίτησής τους, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες

Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των δηλώσεων και στη συνέχεια η ΑΑΔΕ, αφού επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα χορηγήσει την έκπτωση στους δικαιούχους με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν έως τα μέσα Μαρτίου. Ο φόρος θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις στο διάστημα Μάρτιος 2025 – Φεβρουάριος 2026.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσκοποι στην Ελλάδα: Από τον Γερμανό με τα κιάλια στην Κω, στην «ράφτρα» στο Παγκράτι και στον Σμήναρχο στο Καβούρι

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το χρονικό μίας σφαγής - «Είδα να πυροβολούν παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους. Ήταν σαν να καίγεται η κόλαση»

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρι… σφήνωσε λουκέτο στη μύτη του – Πυροσβέστες το αφαίρεσαν με κόφτη

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος: Από «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ στο μικροσκόπιο των αρχών για «ξέπλυμα» χρήματος

08:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Πήρε Γιάγκουσιτς» ο Παναθηναϊκός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης: «Πολύ λίγοι πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης είναι το χάος – Λανθασμένη η τοποθέτηση Σαμαρά»

08:39LIFESTYLE

Ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη που καταγράφηκε σε βίντεο - Ράγισε το πλευρό του

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Σκιές πίσω από τη λάμψη - Δύο άστεγοι νεκροί πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε καμινάδα καταστήματος στο κέντρο του Ρεθύμνου

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το myPROPERTY για αιτήσεις – Πώς θα πάρετε την έκπτωση έως 20%

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Κολωνό: Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα από διπλοκατοικία

08:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αγωνία για τη μητέρα της παρουσιάστριας του ΝΒC - Η αμοιβή των 50.000 δολαρίων και οι κηλίδες αίματος

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβος κολύμπησε 4 χιλιόμετρα για να σώσει τη μητέρα του και τα αδέλφια του

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις άνω των 30' στην Αττική Οδό - Τροχαίο στην Περιφερειακή Υμηττού

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μουσείου του Λούβρου: Oι πρώτες φωτογραφίες από το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας- Λείπουν 10 διαμάντια

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes εξελίσσει καθίσματα με ενσωματωμένο μασάζ κεφαλής

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Φορτηγό ανετράπη στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Αυλώνα – Κλειστές δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μπαλόνια γεμάτα αέριο εξερράγησαν μέσα σε ασανσέρ – Δύο τραυματίες

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Ομάν: Σε τεντωμένο σχοινί οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν - Khorramshahr 4: Το υπερόπλο 2.000 χλμ. των Φρουρών της Επανάστασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπευτικό θρίλερ στη σκιά του «δράκου»: Τι συνδέει τον Έλληνα σμήναρχο με τους 4 στη Γαλλία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στο λιμάνι του Πειραιά - Δεμένα τα πλοία, κανονικά εκτελούνται δρομολόγια από Ραφήνα

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

08:39LIFESTYLE

Ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη που καταγράφηκε σε βίντεο - Ράγισε το πλευρό του

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συνελήφθη για ναρκωτικά 59χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Γνωστός ως "Ελληνας Τζορτζ Μπεστ"

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Κινδύνευε, είχα υποψίες ότι θα τον σκοτώσουν», λέει ο πατέρας του 27χρονου

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για κακόβουλο λογισμικό

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Συνεχόμενες αντιφάσεις από τη σύντροφο του 27χρονου - Είχε σχέση με φίλο του

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Ραπτάκης: Πέθανε ο επιχειρηματίας που άλλαξε τη νυχτερινή διασκέδαση

06:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση Αρείου Πάγου για τους τόκους: Τι αλλάζει για τους δανειολήπτες

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις άνω των 30' στην Αττική Οδό - Τροχαίο στην Περιφερειακή Υμηττού

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μπαλόνια γεμάτα αέριο εξερράγησαν μέσα σε ασανσέρ – Δύο τραυματίες

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το myPROPERTY για αιτήσεις – Πώς θα πάρετε την έκπτωση έως 20%

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

«Οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν» - Παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ Κίνας

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Οι σχέσεις του με την ελίτ των Βρυξελλών και της Ευρώπης – Τα πρακτορεία μοντέλων, τα πολυτελή εστιατόρια και οι πολιτικοί

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ