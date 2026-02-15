Θανάσης Κοντογεώργης στο Newsbomb.gr: Η κυβέρνηση προχωρά με στόχο τη σταθερότητα και την ανάπτυξη

Συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των ελληνοτουρκικών δηλώνει ο Θανάσης Κοντογεώργης επισημαίνοντας πως κατά την πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν επαναβεβαιώθηκε ένα θετικότερο κλίμα. Σε συνέντευξή του στο vidcast του Newsbomb.gr «Απέναντι», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ τονίζει πως βρισκόμαστε σε μια διαφορετική περίοδο επισημαίνοντας πως οι συμφωνίες που υπήρξαν αποτυπώνουν αυτό το πλαίσιο.

Για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης ο κ. Κοντογεώργης μιλά για την ανάγκη να υπάρξει ένα διαφορετικό κλίμα διαλόγου τονίζοντας πως αδυνατεί να κατανοήσει τη στάση της αντιπολίτευσης που λέει όχι σε αυτό. Όπως λέει, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα θέσει το πλαίσιο με στόχο να υπάρξει ένα σύγχρονο και κατανοητό στους πολίτες σύνταγμα. Ιδιαίτερα όσον αφορά το άρθρο 86 ο κ. Κοντογεώργης τονίζει πως οι πολιτικοί δεν θα πρέπει να έχουν διακριτή μεταχείριση από τους απλούς πολίτες προσθέτοντας όμως πως θα πρέπει να υπάρχουν και φίλτρα έτσι ώστε να μην υπάρξει ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου αλλά και η οποιαδήποτε ποινική διαδικασία να μην υπόκειται σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Για την αλλαγή του άρθρου 16 και την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αν και έχει βρεθεί, όπως λέει μία σύννομη λύση που δίνει τη δυνατότητα σε παραρτήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού να λειτουργήσουν στην Ελλάδα, κάνει λόγο για παλαιολιθική διάταξη που παραμένει στο σύνταγμα και η οποία πρέπει να αλλάξει.

Επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση πως οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, ο κ. Κοντογεώργης τονίζει πως η βασική ενοποιητική γραμμή που διαμορφώθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι μια ισχυρή Ελλάδα τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. «Δεν μπορεί να είναι μια χώρα ισχυρή όταν χωλαίνει η παιδεία και η υγεία, όταν δεν έχεις μια δημόσια διοίκηση που να ανταποκρίνεται» λέει χαρακτηριστικά θέτοντας την οικονομία και το κοινωνικό κράτος ως τα ζητούμενα για την επόμενη μέρα.

Ο Θανάσης Κοντογεώργης χαρακτήρισε την ακρίβεια και τη στέγαση ως τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και παρουσιάζει τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ή θα ληφθούν για την αντιμετώπισή τους. Ιδιαίτερα για το στεγαστικό μάλιστα παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα που με οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια θα υπάρξει ενίσχυση μέχρι και 90% κάνοντας λόγο ισχυρό κίνητρο ώστε περισσότερα σπίτια να βγουν στην αγορά.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που αν και φέρνουν πρώτο κόμμα και με διαφορά τη ΝΔ δεν τις δίνουν τον απαραίτητο αριθμό εδρών για την αυτοδυναμία, ο κ. υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ δηλώνει πως όσο η κυβέρνηση βάζει γκολ και όχι αυτογκόλ θα προχωρά με στόχο στη χώρα να υπάρξει σταθερότητα η οποία διασφαλίζεται από την αυτοδυναμία.

Τέλος, ο κ. Κοντογεώργης σε ερώτηση για το αν σκέφτεται να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές δηλώνει πως προέχει το κυβερνητικό έργο και πως αυτές τις αποφάσεις θα τις λάβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης