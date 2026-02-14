Λούτσα: Ηχητικό ντοκουμέντο από το συμβάν - «Με το ζόρι αναπνέουν» λέει η αδερφή του 15χρονου οδηγού

Η βόλτα των τριών εφήβων έμελλε να είναι η τελευταία για ένα παιδί ηλικίας 15 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Λούτσας

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Σοκαριστικό είναι το ηχητικό ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα που στέρησε τη ζωή σε ένα 15χρονο παιδί. Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, ενώ ματαιώθηκαν κι όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στον δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας.

Η βόλτα των τριών εφήβων έμελλε να είναι η τελευταία για ένα παιδί ηλικίας 15 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Λούτσας, όταν το όχημα, το οποίο οδηγούσε συνομήλικός του, βγήκε από τον δρόμο, προσέκρουσε σε κράσπεδο και καρφώθηκε σε δέντρο.

Οι δύο άλλοι νεαροί, είναι ευτυχώς καλά στην υγεία τους, ωστόσο, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και ειδικά ο οδηγός, ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής.

Αδελφή οδηγού: «Με το ζόρι αναπνέουν...»

«Ναι ο αδερφός μου είναι… Έχει χτυπήσει άσχημα το πόδι του, το κεφάλι του, τα πλευρά του. Δεν μας είπαν αν χρειάζεται να χειρουργηθεί. Είναι σε κατάσταση σοκ και οι δύο» είπε και κληθείσα να απαντήσει αν γνωρίζει πώς έγινε το δυστύχημα είπε: «Πού να θυμούνται οι καημένοι, με το ζόρι αναπνέουν». Όσον αφορά στον δρόμο κι αν ήταν επικίνδυνος, η νεαρή κοπέλα είπε «δεν είναι περίεργος ακριβώς, απλά έτυχε».

Μετά το τροχαίο, ο 15χρονος οδηγός σε κατάσταση σοκ και βλέποντας τον φίλο του να εκσφενδονίζεται από το αυτοκίνητο και να σκοτώνεται ακαριαία, άρχισε να φωνάζει: «Τι έκανα, τι έκανα, σκότωσα τον φίλο μου».

Ο 15χρονος -που νοσηλεύεται όπως και ο δεύτερος τραυματίας στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»-συνεχίζει να βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση σύμφωνα με την μητέρα του, η οποία περιέγραψε τα όσα της μετέφερε ο γιος της, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να τον δει, παρά για λίγα μόνο λεπτά, καθώς είναι κρατούμενος.

Το δικό μου το παιδί δεν το πήρε το αμάξι. Τώρα έχει πάθει σοκ. Τώρα ό,τι και να πω εγώ... "Μαμά ο φίλος μου. Μαμά τι έκανα, τι κάναμε; Ο φίλος μου". Είναι τρία παιδιά που μεγαλώσανε μαζί. Το δικό μου στο νοσοκομείο, το άλλο που έφυγε. Είναι σαν το δικό μου, το ίδιο. Είναι ίδιος ο πόνος» είπε η μητέρα του νεαρού φερόμενου ως οδηγού του μοιραίου λευκού Fiat.

