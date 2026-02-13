Τραγωδία στη Λούτσα με νεκρό ανήλικο και δύο τραυματίες: Βίντεο από το σημείο της πρόσκρουσης

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή του μοιραίου τροχαίου δυστυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα ένας 15χρονος να χάσει τη ζωή του στη Λούτσα, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις 15χρονοι, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο στη συνέχεια χτύπησε στο αριστερό κράσπεδο και προσέκρουσε σε δέντρο.

Δείτε το βίντεο

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, ένας 15χρονος πήρε κρυφά το δεύτερο κλειδί του οχήματος της μητέρας του και μαζί με τους δύο συνομήλικους φίλους του έκαναν βόλτες στην ευρύτερη περιοχή της Λούτσας, έως ότου στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ενώ είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Ο συνοδηγός του αυτοκινήτου, από τη σύγκρουση εκσφενδονίστηκε και έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο οδηγός φώναζε «τι έκανα; τι έκανα;».

Στο Παίδων τα άλλα δύο παιδιά

Οι τρεις ανήλικοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τον έναν να ήταν ήδη νεκρός, ενώ οι άλλοι δύο βρίσκονται στα Επείγοντα με ελαφριά τραύματα, κυρίως εκδορές στο πρόσωπο.

Οι δύο 15χρονοι θα υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις, αξονικές και ακτινογραφίες και θα νοσηλευτούν στη χειρουργική κλινική, ώστε να παρακολουθούνται από τους γιατρούς, σε περίπτωση που έχουν χτυπήσει στο κεφάλι από το τροχαίο.

