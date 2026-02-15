Lepas. Έτσι λέγεται η καινούργια μάρκα της Chery στην Ευρώπη

Ο κινεζικός όμιλος Chery συνεχίζει με επιθετικό ρυθμό την επέκτασή του στην Ευρώπη, προσθέτοντας μια ακόμη μάρκα στο διεθνές του χαρτοφυλάκιο. Έτσι λοιπόν η Lepas αποτελεί τη νέα μάρκα του ομίλου και προορίζεται αποκλειστικά για αγορές εκτός Κίνας, με την ευρωπαϊκή παρουσία της να ξεκινά μέσα στο 2026 και την Ελλάδα να περιλαμβάνεται στον αρχικό σχεδιασμό.

Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί στις ήδη πρόσφατες αφίξεις των Omoda και Jaecoo, επιβεβαιώνοντας ότι η Chery δεν περιορίζεται σε μία μόνο μάρκα για να διεκδικήσει μερίδιο, αλλά υιοθετεί μια πολυεπίπεδη στρατηγική, προσαρμοσμένη σε διαφορετικά κοινά και κατηγορίες.

