Το Zeekr 8X είναι ένα υβριδικό SUV με εμφάνιση Rolls-Royce και ισχύ supercar

Του Γιάννη Σκουφή

Η Zeekr συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς την επέκταση της γκάμας της και ετοιμάζει την παρουσίαση του νέου 8X, ενός μεγάλου SUV που τοποθετείται ανάμεσα στα 7X και 9X.

Το 8Χ ξεχωρίζει όχι μόνο για τις διαστάσεις και τον πολυτελή χαρακτήρα του, αλλά και για το ότι δεν είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Είναι plug-in υβριδικό με κινητήρα βενζίνης και ισχυρή ηλεκτρική υποβοήθηση.

Σχεδιαστικά, το Zeekr 8X έχει εμφανείς επιρροές από Rolls Royce, με κάθετες επιφάνειες και έντονο παρουσιαστικό στο δρόμο. Οι προβολείς με το ιδιαίτερο σχήμα και η μεγάλη χρωμιωμένη μάσκα ενισχύουν το premium προφίλ.

Παράλληλα, θα διατίθεται και σε μια πιο σπορ έκδοση, με μαύρη μάσκα, ζάντες σε σκούρα απόχρωση, πορτοκαλί δαγκάνες φρένων, μεγαλύτερο διαχύτη και αεροτομή οροφής.

Κάτω από το καπό, το 8X θα έχει έναν τετρακύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης 2.000 κυβικών που θα συνδυάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Οι διαθέσιμες μπαταρίες θα είναι δύο, με 55,1 και 70 kWh, με την κορυφαία έκδοση να αποδίδει έως και 1.381 ίππους!

Στο εσωτερικό, αναμένεται υψηλή ποιότητα κατασκευής, πλούσιος εξοπλισμός και πολλές οθόνες, ενώ η διαμόρφωση θα είναι είτε με πέντε είτε με έξι θέσεις.

