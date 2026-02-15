Υπόθεση κατασκοπείας: Πληρωμένο το ταξίδι στο Πεκίνο από τον Στίβεν, τον Γουίλιαμ και τον Μάικ

Την ώρα που ο Σμήναρχος βρίσκεται στις φυλακές της Κορίνθου κατηγορούμενος για κατασκοπεία, οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν το εύρος της διαρροής των απόρρητων εγγράφων κι αν υπάρχουν άλλοι συνεργοί.

Προς το παρόν, η έρευνα δεν έχει αποκαλύψει άλλους εμπλεκόμενους, ωστόσο, όσο προχωρά η υπόθεση, δεν αποκλείεται να κληθούν κι άλλοι από το περιβάλλον του Σμήναρχου, κυρίως το επαγγελματικό, για να καταθέσουν ενώπιον των Αρχών.

Πληρωμένο το ταξίδι στο Πεκίνο

Όπως προκύπτει από πληροφορίες που επικαλείται το Star, το ταξίδι στο Πεκίνο που πραγματοποίησε ο Σμήναρχος ήταν πληρωμένο από τους τρεις εντολείς του, τον Στίβεν, τον Γουίλιαμ και τον Μάικ.

Οι τρεις Κινέζοι «χειριστές» κανόνισαν τα πάντα για να φέρουν στην Κίνα τον 54χρονο Φ.Χ. ο οποίος υποστήριξε κατά την απολογία του ότι επρόκειτο για επαγγελματικό ταξίδι. Αυτό το ταξίδι έγινε τον Σεπτέμβριο του 2024 με πρόσχημα να παρακολουθήσει σεμινάρια για την κινεζική γλώσσα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο 54χρονος είχε δηλώσει το ταξίδι στην υπηρεσία του και είχε εξασφαλίσει και σχετική άδεια για να το πραγματοποιήσει. Από αυτό το ταξίδι ήταν και οι φωτογραφίες που ανάρτησε ο Σμήναρχος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποζάροντας με τον Στίβεν και τον Γουίλιαμ.

Στην πραγματικότητα όμως όλα ήταν πληρωμένα από τους τρεις Κινέζους και το ταξίδι έγινε για να πάρει οδηγίες κι εξοπλισμό για την κατασκοπεία. Οι Κινέζοι πράκτορες του παραχώρησαν το κινητό, με το οποίο έστελνε τα αρχεία χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ice drive.

Η εφαρμογή αυτή καθιστά ανώνυμο τον αποστολέα για να μην μπορεί να εντοπιστεί από τα ηλεκτρονικά ίχνη, ενώ τα αρχεία σβήνονταν με το που αποστέλλονταν, επίσης χωρίς να αφήνουν ίχνη.

