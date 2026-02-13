Υπόθεση κατασκοπείας: Αποκαλύφθηκε το όνομα και του τρίτου Κινέζου

Προϊστάμενος των τριών ο «Γουίλιαμ»

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Υπόθεση κατασκοπείας: Αποκαλύφθηκε το όνομα και του τρίτου Κινέζου

Ο 54χρονος σμήναρχος αποχωρεί από το αεροδικέιο Αθηνών  μετά την μαραθώνια απολογία του

Χάρης Γκίκας
Η μια μετά την άλλη έρχονται στο φως της δημοσιότητα νέες αποκαλύψεις για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση κατασκοπείας με κεντρικό πρωταγωνιστή τον Έλληνα σμήναρχο, ο οποίος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορίνθου.

Το πρώτο επισκεπτήριο στις φυλακές Κορίνθου είχε ο προφυλακισμένος σμήναρχος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Star το όνομα και τρίτου Κινέζου «χειριστή» είναι «Μάικ».

Φωτογραφίες από το ταξίδι του σμηνάρχου-κατασκόπου στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024, όπου φέρεται να συναντήθηκε με τα πρόσωπα-κλειδιά που τον στρατολόγησαν στο δίκτυο κατασκοπείας, ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Ο σμήναρχος εμφανίζεται να φωτογραφίζεται στο Σινικό Τείχος μαζί με τον «Γουίλιαμ» και στον «Στίβεν», οι Κινέζοι στρατολόγοι.

Μετά τον «Γουίλιαμ» που απεικονίζεται σε φωτογραφία που βρέθηκε στο κινητό του Έλληνα αξιωματικού, η ΕΡΤ έφερε στο φως της δημοσιότητας και αυτήν του «Στίβεν», ο οποίος είναι το άτομο που τον προσέγγισε αρχικά μέσω των μέσων κοινωνικών δικτύων και με το οποίο είχε τις πρώτες επαφές και τη γνωριμία στο Σινικό Τείχος.

Οι φωτογραφίες από το κινητό του 54χρονου σμηνάρχου, είναι από το ταξίδι που είχε κάνει στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024. Ο Έλληνας αξιωματικός απαθανατίζεται με τον άνθρωπο που τον στρατολόγησε προκειμένου να δίνει ευαίσθητες πληροφορίες στις κινεζικές αρχές.

Ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία με τον στρατοτολογητή του, Στίβεν, στο Σινικό τείχος το 2024

Στις φωτογραφίες, εκτός ωστόσο από τον Στίβεν, δίπλα στον σμήναρχο, ο οποίος ποζάρει ως χαμογελαστός τουρίστας εμφανίζεται κι ένας ανώτερός του που έχει κατονομασθεί ως «Γουίλιαμ».

Ο προφυλακισμένος σμήναρχος με τον «Γουίλιαμ», τον ανώτερο του στρατολογητή και χειριστή του, Στίβεν

Είναι τα δύο από τα τρία πρόσωπα τα οποία έχει κατονομάσει στην απολογία του στην στρατιωτική ανακρίτρια ο 54χρονος αξιωματικός.

Ο σμήναρχος που κατηγορείται και ομολόγησε ότι πραγματοποιούσε κατασκοπεία προς όφελος της Κίνας, βρίσκεται προφυλακισμένος στην Κόρινθο.

Ο καθ' ομολογίαν κατάσκοπος δήλωσε ανακουφισμένος μετά το πέρας της διαδικασίας απολογίας του κατά την οποία φέρεται να ζήτησε την καταδίκη του για τα αδικήματα που του καταλογίζονται, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι έπεσε θύμα αφόρητων πιέσεων και απειλών, στις οποίες τελικά ενέδωσε και μπήκε σε έναν δρόμο χωρίς γυρισμό.

Σε ό,τι αφορά στην ποινική του μεταχείριση, ο 54χρονος Χ.Φ. βρίσκεται αντιμέτωπος με πολυετή φυλάκιση σε στρατιωτικό ή πολιτικό σωφρονιστικό κατάστημα, αλλά και στέρηση ιθαγένειας.

Πιθανή η έκδοσή του αν ζητηθεί από άλλη χώρα

Την ίδια στιγμή, εφόσον του αφαιρεθεί η ιθαγένεια, μπορεί να υπάρξει αίτημα προς τις ελληνικές Αρχές έτσι ώστε να δοθεί το «πράσινο φως» για να δικαστεί σε τρίτη χώρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι μία εξ αυτών, καθώς η CIA ήταν αυτή που έδωσε το σήμα στην ΕΥΠ για τη δράση του Σμήναρχου. Με δεδομένο ότι ο 54χρονος διακινούσε στο Πεκίνο συμμαχικά μυστικά, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αυτή η εξέλιξη.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε τη διαβίβαση σχεδίων άμυνας που δεν αφορούσαν αποκλειστικά την Ελλάδα. Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς εγείρει ζητήματα ευρύτερης συμμαχικής ασφάλειας.

Έδωσε τρία ονόματα, κανένας εντός στρατεύματος

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους δικηγόρους του, ο 54χρονος κατονόμασε τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση κατασκοπείας, οι οποίοι κατά πληροφορίες δεν προέρχονται από τον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Σμήναρχος αποκάλυψε ότι το πλήρες όνομα του ανθρώπου από την Κίνα που τον προσέγγισε είναι Στίβεν Γουέιν. Εκτός από τον Γουέιν, ο 54χρονος κατονόμασε άλλα δύο άτομα που εμπλέκονται στο κατασκοπευτικό δίκτυο.

Οι στρατιωτικές δικαστικές Αρχές πίεσαν τον 54χρονο να τους αποκαλύψει αν υπήρχαν άλλοι εμπλεκόμενοι είτε τη μονάδα που διοικούσε στο Καβούρι, είτε από το ΓΕΑ, ωστόσο, αρνήθηκε πεισματικά οποιαδήποτε εμπλοκή έτερου στρατιωτικού.

Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι Αρχές σταματούν τις έρευνες, αλλά ίσα ίσα τις εντείνουν για να αποκαλυφθεί πλήρως η διάσταση της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται, επίσης, πρόσωπα από το συγγενικό και οικογενειακό του περιβάλλον, που ενδεχομένως γνώριζαν τη δράση του.

Δεν έχει δώσει κωδικούς για τους crypto λογαριασμούς

Κατά πληροφορίες, ο 54χρονος σμήναρχος, μέχρι στιγμής, δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων, μέσω του οποίου τον πλήρωναν οι Κινέζοι για τις κατασκοπευτικές υπηρεσίες που τους προσέφερε κι ως εκ τούτου παραμένει άγνωστο το ποσό που είχε αποκομίσει από τη δράση του.

