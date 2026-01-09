Οντάριο: 18χρονος χαρίζει ελπίδα σε άστεγους κατασκευάζοντας μικροσκοπικά σπίτια

Την ώρα που οι τιμές των ακινήτων καλπάζουν, ένας 18χρονος φοιτητής προτείνει μια ρεαλιστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του Λονδίνου στο Οντάριο.

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Οντάριο: 18χρονος χαρίζει ελπίδα σε άστεγους κατασκευάζοντας μικροσκοπικά σπίτια

Ο φοιτητής μηχανικής Ribal Zebian στην παρουσίαση του πρωτότυπου προκατασκευασμένου σπιτιού

YouTube
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας νεαρός με όραμα από το Οντάριο δηλώνει αποφασισμένος να βάλει τέλος στο πρόβλημα της αστεγίας στην πόλη του, αναπτύσσοντας ένα πρωτοποριακό σύστημα «σπονδυλωτών» κατοικιών.

Ο Ribal Zebian, μόλις 18 ετών, δεν έχασε καθόλου χρόνο μέχρι να βρει τον σκοπό της ζωής του. Ήδη από τα 17 του, το πάθος του για τη μηχανική τον οδήγησε στην κατασκευή ενός ξύλινου, ηλεκτροκίνητου μοντέλου Mercedes G-class σε παιδική κλίμακα, το οποίο δώρισε σε μουσείο.

Σήμερα, στρέφει τις ικανότητές του σε κάτι ακόμα πιο πρακτικό και κοινωνικά αναγκαίο: τη δημιουργία μικρών, μονωμένων καταφυγίων μέσω καλουπιών από υαλοβάμβακα, με στόχο να στηρίξει τους 1.800 άστεγους κατοίκους του Λονδίνου στο Οντάριο.

Με το βλέμμα στο μέλλον

«Με ανησυχούν οι άνθρωποι που θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα στο μέλλον, καθώς οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται συνεχώς», δήλωσε ο Zebian στο CTV News.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί βασίζεται σε πάνελ υαλοβάμβακα. Η οροφή διαθέτει μόνωση, προσφέροντας ανθεκτικότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι κατοικίες μπορούν να κατασκευαστούν γρήγορα και να έχουν διάφορα μεγέθη.

Πείραμα διαβίωσης 12 μηνών

Ξεκινώντας από τον Μάιο, ο Zebian, ο οποίος είναι φοιτητής στο Western University, θα προχωρήσει σε ένα τολμηρό εγχείρημα: θα ζήσει ο ίδιος μέσα στο «σπονδυλωτό» σπίτι για 12 μήνες. Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε, θα μπορέσει να εντοπίσει κάθε ατέλεια και να βιώσει τη διαβίωση σε όλες τις κλιματικές συνθήκες, ώστε να τελειοποιήσει το μοντέλο του. Πιστεύει ακράδαντα ότι η κατασκευή μπορεί να παραχθεί μαζικά και να συμβάλει ουσιαστικά στην άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος.

Από την πλευρά του, ο Gary Brown, υποστηρικτής της προσιτής στέγασης στο Λονδίνο, σημείωσε: «Είναι τα "tiny homes" η μοναδική λύση; Όχι, αλλά αποτελούν μέρος της. Έχω δει αρκετά τέτοια χωριά να δημιουργούνται σε άλλες πόλεις και το Λονδίνο έχει μείνει κάπως πίσω σε αυτόν τον τομέα».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα μητρότητας: Πότε γίνεται η πρώτη πληρωμή για το 2026 - Οι δικαιούχοι και οι εξαιρέσεις

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Κύπρο με το βίντεο για τις καταγγελίες διαφθοράς - «Συρραφή»... βλέπουν οι εμπλεκόμενοι

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία στον περιφερειακό - Βίντεο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Στις σήραγγες των Τεμπών παραμένουν οι αγρότες

08:30ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του με θανατηφόρο μείγμα κυανίου -«Έκαψε τους πνεύμονές της»

08:28LIFESTYLE

Η Μαντόνα με εσώρουχα και 2 παρτενέρ σε μία αισθησιακή διαφήμιση των Dolce & Gabbana

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι υποστηρίζουν ότι εντόπισαν επιστήμονες - Τι ανακάλυψαν

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αναφορές ότι η Ρωσία «χτύπησε» το Λβιβ με πύραυλο Oreshnik - 4 νεκροί στο Κίεβο

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ενώπιον της δικαιοσύνης η 42χρονη μητέρα για τη φρικτή κακοποίηση των παιδιών της

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Κινέζοι ετοιμάζονται να μπουν στις ΗΠΑ με δικές τους μονάδες παραγωγής

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Οντάριο: 18χρονος χαρίζει ελπίδα σε άστεγους κατασκευάζοντας μικροσκοπικά σπίτια

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα: «Τον ενδιέφεραν θέματα μαύρης μαγείας» - Έρευνες για άγριο bullying

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αναλυτής: «Έρχεται μεγάλη καταιγίδα στην Τεχεράνη -Το Ιράν είναι σαν τη Σικελία του 19ου αιώνα, περιτριγυρισμένο από δίκτυα μαφίας»

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Ιανουαρίου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης – Οι αποκαλύψεις του θρυλικού «Γιάγκου Δράκου» για τη «Λάμψη» – Οι αιχμές για σενάρια, αμοιβές και Δανδουλάκη

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αναφορές ότι η Ρωσία «χτύπησε» το Λβιβ με πύραυλο Oreshnik - 4 νεκροί στο Κίεβο

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα: «Τον ενδιέφεραν θέματα μαύρης μαγείας» - Έρευνες για άγριο bullying

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους οι πολίτες στο Ιράν – Κυματίζουν την προεπαναστατική σημαία – Σε δύσκολη θέση το κράτος των μουλάδων – Ο Τραμπ κρατά αποστάσεις από τον Παχλαβί

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Οντάριο: 18χρονος χαρίζει ελπίδα σε άστεγους κατασκευάζοντας μικροσκοπικά σπίτια

08:28LIFESTYLE

Η Μαντόνα με εσώρουχα και 2 παρτενέρ σε μία αισθησιακή διαφήμιση των Dolce & Gabbana

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Τα τρία «αόρατα» όπλα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα -Το «φάντασμα», ο «δολοφόνος» και ο «βασιλιάς»

08:30ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του με θανατηφόρο μείγμα κυανίου -«Έκαψε τους πνεύμονές της»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Νέα Σμύρνη: Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική – Δύο τραυματίες

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι υποστηρίζουν ότι εντόπισαν επιστήμονες - Τι ανακάλυψαν

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο του νέου ραντεβού των αγροτών με τον Μητσοτάκη - Οι δύο όροι που θέτει ο πρωθυπουργός

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ενώπιον της δικαιοσύνης η 42χρονη μητέρα για τη φρικτή κακοποίηση των παιδιών της

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ