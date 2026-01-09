Οντάριο: 18χρονος χαρίζει ελπίδα σε άστεγους κατασκευάζοντας μικροσκοπικά σπίτια

Ένας νεαρός με όραμα από το Οντάριο δηλώνει αποφασισμένος να βάλει τέλος στο πρόβλημα της αστεγίας στην πόλη του, αναπτύσσοντας ένα πρωτοποριακό σύστημα «σπονδυλωτών» κατοικιών.

Ο Ribal Zebian, μόλις 18 ετών, δεν έχασε καθόλου χρόνο μέχρι να βρει τον σκοπό της ζωής του. Ήδη από τα 17 του, το πάθος του για τη μηχανική τον οδήγησε στην κατασκευή ενός ξύλινου, ηλεκτροκίνητου μοντέλου Mercedes G-class σε παιδική κλίμακα, το οποίο δώρισε σε μουσείο.

Σήμερα, στρέφει τις ικανότητές του σε κάτι ακόμα πιο πρακτικό και κοινωνικά αναγκαίο: τη δημιουργία μικρών, μονωμένων καταφυγίων μέσω καλουπιών από υαλοβάμβακα, με στόχο να στηρίξει τους 1.800 άστεγους κατοίκους του Λονδίνου στο Οντάριο.

Με το βλέμμα στο μέλλον

«Με ανησυχούν οι άνθρωποι που θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα στο μέλλον, καθώς οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται συνεχώς», δήλωσε ο Zebian στο CTV News.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί βασίζεται σε πάνελ υαλοβάμβακα. Η οροφή διαθέτει μόνωση, προσφέροντας ανθεκτικότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι κατοικίες μπορούν να κατασκευαστούν γρήγορα και να έχουν διάφορα μεγέθη.

Πείραμα διαβίωσης 12 μηνών

Ξεκινώντας από τον Μάιο, ο Zebian, ο οποίος είναι φοιτητής στο Western University, θα προχωρήσει σε ένα τολμηρό εγχείρημα: θα ζήσει ο ίδιος μέσα στο «σπονδυλωτό» σπίτι για 12 μήνες. Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε, θα μπορέσει να εντοπίσει κάθε ατέλεια και να βιώσει τη διαβίωση σε όλες τις κλιματικές συνθήκες, ώστε να τελειοποιήσει το μοντέλο του. Πιστεύει ακράδαντα ότι η κατασκευή μπορεί να παραχθεί μαζικά και να συμβάλει ουσιαστικά στην άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος.

Από την πλευρά του, ο Gary Brown, υποστηρικτής της προσιτής στέγασης στο Λονδίνο, σημείωσε: «Είναι τα "tiny homes" η μοναδική λύση; Όχι, αλλά αποτελούν μέρος της. Έχω δει αρκετά τέτοια χωριά να δημιουργούνται σε άλλες πόλεις και το Λονδίνο έχει μείνει κάπως πίσω σε αυτόν τον τομέα».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

