Μάθημα ανθρωπιάς από την Ιαπωνία: Κατασκευάζει θερμαινόμενα παγκάκια για τους άστεγους

Στην Ιαπωνία, η ανθρωπιά και η ενσυναίσθηση αποτελούν έννοιες ιερές και είναι βαθιά ριζωμένες στην κουλτούρα και την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Πόλεις όπως το Τόκιο και το Σαπόρο, δοκιμάζουν ηλιακά θερμαινόμενα παγκάκια και στάσεις λεωφορείων, τα οποία αποθηκεύουν τη θερμότητα του ήλιου μέσα στη μέρα και τη διοχετεύουν τη νύχτα, προσφέροντας ζέστη κυρίως στους αστέγους που κοιμούνται σε εξωτερικούς χώρους κατά τις παγωμένες νύχτες του χειμώνα.

Η λειτουργία τους βασίζεται σε υλικά που απορροφούν και απελευθερώνουν θερμότητα για έως και 12 ώρες, χωρίς καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια. Τοποθετημένα σε πολυάσχολα σημεία των πόλεων, τα παγκάκια συμβάλλουν διακριτικά στη μείωση περιστατικών υποθερμίας και στην ενίσχυση της ασφάλειας των πιο ευάλωτων ανθρώπων.

Οι τοπικές Αρχές κάνουν λόγο για μία οικονομική και βιώσιμη λύση ώστε να αξιοποιηθεί η δημόσια υποδομή με τρόπο διαφορετικό, λειτουργώντας ξανά κοντά στον άνθρωπο. Αν το πιλοτικό εγχείρημα πετύχει, η πρωτοβουλία αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.